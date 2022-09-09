Канчельскис: «Химками» управляют жулики и проходимцы. Как и всегда в нашем футболе»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Химок».

«У «Химок» полный бардак в клубе – они сначала берут одного тренера, потом другого, но я не знаю почему так, это не у меня надо спрашивать. Видимо, у них менеджмент такой же, какой всегда был в нашем футболе, – жулики и проходимцы. Они совершенно непонятные и нелогичные решения принимают.

Назначили Николая Писарева на должность главного тренера, тогда «Химкам», видимо, надо было на пляжный футбол переходить. Но это их дела, пусть с ними сами разбираются», – сказал Канчельскис.