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    Канчельскис: «Химками» управляют жулики и проходимцы. Как и всегда в нашем футболе»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Химок».

    «У «Химок» полный бардак в клубе – они сначала берут одного тренера, потом другого, но я не знаю почему так, это не у меня надо спрашивать. Видимо, у них менеджмент такой же, какой всегда был в нашем футболе, – жулики и проходимцы. Они совершенно непонятные и нелогичные решения принимают.

    Назначили Николая Писарева на должность главного тренера, тогда «Химкам», видимо, надо было на пляжный футбол переходить. Но это их дела, пусть с ними сами разбираются», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Metaratings

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    09.09.2022 21:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2791

      Nerlinger 2 часа назад

      Не только Химками, всей страной !!!

      0
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      Рейтинг: +150

      Zlatan2718 3 часа назад

      разве только химками и футболом? ))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13577

      playsh 4 часа назад

      Мафия бессмертна.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Павлюченко9 4 часа назад

      Видать выпил мужик знатно

      1
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