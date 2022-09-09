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    Акинфеев: «ЦСКА очень страдает из-за VAR»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев неудовлетворен работой VAR на матчах команды.

    «Сделал ли VAR футбол в России лучше? У нас нет. Для кого-то, наверное, сделал, для ЦСКА – нет. Мы очень страдаем, надеюсь меня потом не накажут. Мы очень много страдаем каждый год. Федор Чалов с «Краснодаром», не помню, какой год. Последняя игра с «Ростовом», я считаю, что там чистый пенальти. Когда нам объясняют, что это в динамике не так, это не сe, это не то. А с «Факелом» это прям вот так, сяк. Через себя человек ударил, мяч ударил в «девятку», я его не отбил, а Хесус Медина ударил по ноге.

    Я не скрываю, я объективный. С «Уралом» в прошлом сезоне был чистый пенальти в наши ворота. Мне что это скрывать? Я всe в футбольной жизни прошeл, я всe это вижу и знаю.

    Без VAR футбол был менее балетным. Помните, как в хоккее повторы ввели, был реальный хоккей, а потом любой зацеп, цепанул, крутанул и две минуты. Здесь всe то же самое. Я смотрю Серию А, там любое касание и все орут, как будто ногу оторвали. А судьи пенальти ставят, накладка и пенальти. Я бы оставил VAR чисто из-за офсайдов», – сказал Акинфеев.

    • VAR работает в РПЛ с 2019 года.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
    • Акинфеев играет в РПЛ с 2003 года.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    09.09.2022 21:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +37

      Вот как то так 4 часа назад

      VAR ведь враждебная Гейропа придумала ))) Рассеяне доколе будете под Гейропой ходить, жить, дышать, спать, срать, детей рожать, водку пить и прочее ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +555

      bratskij > Вот как то так 3 часа назад

      Сам понял че написал? Иди проспись,

      1
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      ...
      Рейтинг: +37

      Вот как то так > bratskij 3 часа назад

      Ты ж сам против Гейропы всю дорогу ...А щас чо ?

      0
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