Акинфеев: «ЦСКА очень страдает из-за VAR»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев неудовлетворен работой VAR на матчах команды.

«Сделал ли VAR футбол в России лучше? У нас нет. Для кого-то, наверное, сделал, для ЦСКА – нет. Мы очень страдаем, надеюсь меня потом не накажут. Мы очень много страдаем каждый год. Федор Чалов с «Краснодаром», не помню, какой год. Последняя игра с «Ростовом», я считаю, что там чистый пенальти. Когда нам объясняют, что это в динамике не так, это не сe, это не то. А с «Факелом» это прям вот так, сяк. Через себя человек ударил, мяч ударил в «девятку», я его не отбил, а Хесус Медина ударил по ноге.

Я не скрываю, я объективный. С «Уралом» в прошлом сезоне был чистый пенальти в наши ворота. Мне что это скрывать? Я всe в футбольной жизни прошeл, я всe это вижу и знаю.

Без VAR футбол был менее балетным. Помните, как в хоккее повторы ввели, был реальный хоккей, а потом любой зацеп, цепанул, крутанул и две минуты. Здесь всe то же самое. Я смотрю Серию А, там любое касание и все орут, как будто ногу оторвали. А судьи пенальти ставят, накладка и пенальти. Я бы оставил VAR чисто из-за офсайдов», – сказал Акинфеев.