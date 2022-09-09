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    Головин рассказал, жалеет ли о том, что не перешел в «Челси»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не жалеет о том, что перешел в «Монако», а не в «Челси».

    – Оглядываясь назад и вспоминая, что наряду с «Монако» после чемпионата мира в России тебя хотели «Челси» и «Ювентус», считаешь, что принял правильное решение? Закрепись в «Челси», Лигу чемпионов бы уже выиграл.

    – Ни о чем не жалею, всем доволен. Даже не думаю о том, что можно было поступить иначе – никто не знает, как бы тогда получилось. Мне и здесь в первое время было очень тяжело. Даже тяжелее, чем я думал. А в том же «Челси», скорее всего, было бы еще сложнее.

    – Почему в «Монако» вначале было тяжелее, чем ты думал?

    – В плане того, что вообще не знал языка – даже английского. Это мешало не только в жизни, но и на поле. Не мог адаптироваться, не чувствовал себя в своей тарелке.

    • В 2018 году «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • С тех пор хавбек забил 17 голов и сделал 26 ассистов в 139 матчах.
    • Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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