Головин рассказал, жалеет ли о том, что не перешел в «Челси»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не жалеет о том, что перешел в «Монако», а не в «Челси».

– Оглядываясь назад и вспоминая, что наряду с «Монако» после чемпионата мира в России тебя хотели «Челси» и «Ювентус», считаешь, что принял правильное решение? Закрепись в «Челси», Лигу чемпионов бы уже выиграл.

– Ни о чем не жалею, всем доволен. Даже не думаю о том, что можно было поступить иначе – никто не знает, как бы тогда получилось. Мне и здесь в первое время было очень тяжело. Даже тяжелее, чем я думал. А в том же «Челси», скорее всего, было бы еще сложнее.

– Почему в «Монако» вначале было тяжелее, чем ты думал?

– В плане того, что вообще не знал языка – даже английского. Это мешало не только в жизни, но и на поле. Не мог адаптироваться, не чувствовал себя в своей тарелке.