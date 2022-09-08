Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с масками Путина и флагом России

Группа болельщиков «Фенербахче» устроила акцию в преддверии игры первого тура группового этапа Лиги Европы против киевского «Динамо».

Фанаты пришли на матч с масками президента РФ Владимира Путина и российским флагом.

В конце июля в Стамбуле был похожий случай – тогда во время встречи «Фенербахче» и «Динамо» К на трибунах скандировали «Ла-ла-ла, Владимир Путин!».

Сегодня турки победили со счетом 2:1.

В летнем матче «Фенербахче» проиграл «Динамо» (1:2).

Фото: твиттер FutsHaber