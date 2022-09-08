Анри объяснил, почему Холланд хуже Мбаппе

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри сравнил форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе умеет создавать и завершать. Холанд только завершает моменты. Мбаппе может играть в центре, справа и слева. Холанд играет только в центре.

Мбаппе остаeтся моим фаворитом в этой дуэли», — сказал Анри.