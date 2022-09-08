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Анри объяснил, почему Холланд хуже Мбаппе

8 сентября 2022, 16:56
5

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри сравнил форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе умеет создавать и завершать. Холанд только завершает моменты. Мбаппе может играть в центре, справа и слева. Холанд играет только в центре.

Мбаппе остаeтся моим фаворитом в этой дуэли», — сказал Анри.

  • Холанд летом перешел из «Боруссии» в «Ман Сити».
  • Он забил 12 голов в 8 матчах за новый клуб.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

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Источник: The Mirror
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Манчестер Сити Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг Анри Тьерри
Комментарии (5)
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dalermr
1662648007
Дело говорит Анришечка
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Romeo 123
1662651284
Почему, потому что не лягушатник
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BlackMurder
1662654840
Нет, дело в том , что он француз и не более)
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Maxi_7
1662711005
Весьма спорное заявление - говорить, что Холланд это просто башня - завершитель и не более. Холланд создаёт моменты, но не за счёт дриблинга, а за счёт грамотного оттеснения соперников корпусом, последующей игре в в пас в касание и т.д. вспомнить недавнюю его голевую на Гюндогана или момент когда он забивал в ворота Кристал Пэлас, получив передачу в борьбу с двумя защитниками, растолкав их за счёт физической мощи и забив, это ли не создание моментов? Кроме того в плане потенциала Холланд также в выигрыше ввиду банальной антропометрии. У Мбаппе нет гениального чутья на голевые передачи, нет большого роста, все его таланты - это скорость рывков и дриблинг, но как мы знаем к 30 годам скорость уходит и дриблинг вместе с быстротой ног тоже и чт
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