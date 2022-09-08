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    Глушенков объяснил, почему ушел из «Спартака»: «Мне все надоело. Я забил и ушел в «Крылья»

    Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков объяснил, почему ушел из «Спартака».

    — Понимаешь, что не получилось в «Спартаке»? Были хорошие моменты, но мало.

    — Сложно сказать. Может, просто моя игра или мой подход, поведение не понравились тренерам. Не знаю, почему меня не ставили и не давали шанса. Тренеры ведь не подходят и не объясняют игрокам свои решения.

    — По тренировкам чувствовал, что заслуживаешь шанса?

    — Когда-то — может быть, да. Но потом я уже, если грубо выразиться, забил на это. Поэтому с такой легкостью и ушел в «Крылья». Мне все это надоело: что я сборы провожу со «Спартаком», а затем меня с легкостью отдают в аренду.

    В какой-то момент понял, что мне не надо заниматься этими глупостями. И проще будет, чтобы меня кто-то забрал — и все.

    — Хотелось доверия и чтобы не было ссылок в другие команды?

    — Да, можно так и сказать. Чтобы не отправляли на полгода куда-то. Потому что ты работаешь-работаешь, а потом — снова аренда.

    • 23-летний игрок стоит 1,8 миллиона евро. Именно за эту сумму самарцы выкупили футболиста у «Спартака».
    • Игрок провел в «Спартаке» 3 года (с перерывами на аренды).
    • Глушенков – воспитанник «Чертаново».

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    Источник: «Матч ТВ»

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