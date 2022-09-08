Глушенков назвал самого жесткого тренера в своей карьере

Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков высказался о главном тренере «Ахмата» Андрее Талалаеве.

– В 2020‑м ты пересекался в «Крыльях» с Талалаевым. Это самый жесткий тренер в карьере?

– Да. Но такие тренеры нужны, это очень хорошее качество. Я не про то, когда человек просто бегает, психует, орет, а когда он может, так скажем, по‑русски напихать, наорать, но по делу.

Для меня Талалаев – тоже хороший тренер, как и Осинькин.