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    Глушенков назвал самого жесткого тренера в своей карьере

    Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков высказался о главном тренере «Ахмата» Андрее Талалаеве.

    – В 2020‑м ты пересекался в «Крыльях» с Талалаевым. Это самый жесткий тренер в карьере?

    – Да. Но такие тренеры нужны, это очень хорошее качество. Я не про то, когда человек просто бегает, психует, орет, а когда он может, так скажем, по‑русски напихать, наорать, но по делу.

    Для меня Талалаев – тоже хороший тренер, как и Осинькин.

    • Талалаев проработал в «Крыльях» один месяц в 2020 году.
    • Тренер не спас самарцев от вылета из РПЛ, после чего ушел в отставку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65944

      portero 2 часа назад

      Наверное не на всех действует пихание (крик) положительно , поэтому врядли это сильное качество....

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