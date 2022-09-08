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    Головин назвал фаворитов ЧМ-2022

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

    – Будешь ли смотреть ЧМ-2022 и за кого собираешься на нем болеть? Кого считаешь фаворитами?

    – Болеть ни за кого не собираюсь, а смотреть, конечно, буду. Как пропустить такой турнир? Лучшее, что есть в футболе, – это чемпионат мира.

    По именам фаворитом можно назвать Францию. У нее даже на замене сидят нереальные игроки. Но если взять прошедший Евро, то вот такие футболисты не настроились на швейцарцев и проиграли. То есть только по именам судить нельзя.

    Еще, мне кажется, претендентом на золото будет Аргентина.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Ahmad11034 3 часа назад

      Сидите дома у себя,и смотрите вместе нами чемпионат мира,вам и делать нечего было бы там,если даже пропустили бы.

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