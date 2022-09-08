Головин назвал фаворитов ЧМ-2022

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

– Будешь ли смотреть ЧМ-2022 и за кого собираешься на нем болеть? Кого считаешь фаворитами?

– Болеть ни за кого не собираюсь, а смотреть, конечно, буду. Как пропустить такой турнир? Лучшее, что есть в футболе, – это чемпионат мира.

По именам фаворитом можно назвать Францию. У нее даже на замене сидят нереальные игроки. Но если взять прошедший Евро, то вот такие футболисты не настроились на швейцарцев и проиграли. То есть только по именам судить нельзя.

Еще, мне кажется, претендентом на золото будет Аргентина.