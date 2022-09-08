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    «Нет ничего невозможного». Спаллетти – о разгроме «Ливерпуля» в ЛЧ

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ливерпулем» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    • Неаполитанцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
    • В активе экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» Хвичи Кварацхелии голевая передача.

    «Это важный результат. Игра оценивается в зависимости от соперника, а им был «Ливерпуль», так что об этом напишут в газетах.

    Важно играть в свой футбол независимо от того, с кем встречаешься, и делать это постоянно, без перерывов. Это подчеркивает уровень команды.

    Ты никогда не соглашаешься на ничью, никогда не говоришь своим игрокам о каких-то ограничениях. Всегда можно найти решения, с такой готовностью футболистов нет ничего невозможного.

    Мы провели хорошую игру, но нельзя зазнаваться. Утром мы должны хорошо потренироваться – это наш долг. Завтра нужно быть в состоянии сделать то же, что мы сделали сегодня», – сказал Спаллетти.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17041

      Cleaner 7 часов назад

      А я говорю, что НЕВОЗМОЖНО Наполи со Спалетти выиграть Лигу Чемпионов. НЕВОЗМОЖНО!!!

      0
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      Рейтинг: +524

      Спартач80 > Cleaner 1 час назад

      Кому интересны твои убогие слова?

      0
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