Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ливерпулем» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Неаполитанцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

В активе экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» Хвичи Кварацхелии голевая передача.

«Это важный результат. Игра оценивается в зависимости от соперника, а им был «Ливерпуль», так что об этом напишут в газетах.

Важно играть в свой футбол независимо от того, с кем встречаешься, и делать это постоянно, без перерывов. Это подчеркивает уровень команды.

Ты никогда не соглашаешься на ничью, никогда не говоришь своим игрокам о каких-то ограничениях. Всегда можно найти решения, с такой готовностью футболистов нет ничего невозможного.

Мы провели хорошую игру, но нельзя зазнаваться. Утром мы должны хорошо потренироваться – это наш долг. Завтра нужно быть в состоянии сделать то же, что мы сделали сегодня», – сказал Спаллетти.