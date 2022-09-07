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  • Карасев – судья матча «Ростов» – «Спартак» и другие назначения на девятый тур РПЛ

Карасев – судья матча «Ростов» – «Спартак» и другие назначения на девятый тур РПЛ

7 сентября 2022, 19:07
41

РФС назначил судей на девятый тур РПЛ. Они выглядят следующим образом.

9 сентября (пятница)

«Сочи» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.

10 сентября (суббота)

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Алексей Тюмин.

11 сентября (воскресенье)

«Урал» – «Торпедо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Игорь Синер.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарeв.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Игорь Панин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Арам Петросян, Владимир Миневич; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи Химки Крылья Советов ЦСКА Краснодар Ахмат Нижний Новгород Урал Торпедо Факел Локомотив Зенит Оренбург Ростов Спартак Карасев Сергей
Комментарии (41)
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Красногвардейчик
1662568795
Ждём ,,ЧЕСТНОГО,, пенальти в ворота ЦСКА))
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Фитоняшич
1662569873
О, ещё один подниматор планки единоборств. Треть сезона где-то пропадал, выполз аккурат на Спартак! Ибо не дай бог снова очки наберут, ну нельзя так много набирать. Хорошо хоть третий раз Кукуяна за месяц не будет. Ну это они уже подозрения хотят всякие отвести. Жду , в первую очередь, высокую планку единоборств для Ростова, короче. Спартаку всё равно бороться не дадут. Игра без штрафных у ворот Ростова будет в принципе.
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Kollljan
1662570427
Карасёв известный мясной судейка. Ростов засудят левыми пенками.
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ySS
1662573698
По хрену кто кого будет судить) Ошибаются все, грубо и нелепо... даже опытные. Как впрочем и везде)
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portero
1662574567
Карасёв это хорошо, надеюсь нормально отсудит....
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ilichkadr
1662622927
Почитал все комменты. Все плачутся на судейский беспредел. Ну, а что тогда говорить Уралу, Торпедо, Пари НН, если Спартак слюни пускает, ЦСКА рыдает!?
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