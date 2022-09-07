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    Карасев – судья матча «Ростов» – «Спартак» и другие назначения на девятый тур РПЛ

    РФС назначил судей на девятый тур РПЛ. Они выглядят следующим образом.

    9 сентября (пятница)

    «Сочи» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.

    10 сентября (суббота)

    «Химки» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Ахмат» – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Алексей Тюмин.

    11 сентября (воскресенье)

    «Урал» – «Торпедо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Игорь Синер.

    «Факел» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарeв.

    «Зенит» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Игорь Панин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.

    «Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Арам Петросян, Владимир Миневич; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

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    Источник: РФС

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    07.09.2022 19:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +15944

      Barmaleushka 8 часов назад

      Можно начинать жаловаться .

      1
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      Рейтинг: +65938

      portero 9 часов назад

      Карасёв это хорошо, надеюсь нормально отсудит....

      1
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      Рейтинг: +5384

      ySS 9 часов назад

      По хрену кто кого будет судить)
      Ошибаются все, грубо и нелепо... даже опытные.
      Как впрочем и везде)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3814

      Kollljan 10 часов назад

      Карасёв известный мясной судейка. Ростов засудят левыми пенками.

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      Рейтинг: +15331

      Fusballer > Kollljan 8 часов назад

      Хорошо бы так.

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      Рейтинг: +341

      Фитоняшич > Kollljan 7 часов назад

      Это из параллельной реальности комментарий.

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      Рейтинг: +341

      Фитоняшич 10 часов назад

      О, ещё один подниматор планки единоборств. Треть сезона где-то пропадал, выполз аккурат на Спартак! Ибо не дай бог снова очки наберут, ну нельзя так много набирать.
      Хорошо хоть третий раз Кукуяна за месяц не будет. Ну это они уже подозрения хотят всякие отвести. Жду , в первую очередь, высокую планку единоборств для Ростова, короче. Спартаку всё равно бороться не дадут. Игра без штрафных у ворот Ростова будет в принципе.

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      Рейтинг: +65938

      portero > Фитоняшич 9 часов назад

      В игре с Зенитом кому на пользу была пожнята планка единоборств(держание игроков руками)...ненавижу когда захваты рукамт называют борьбой, раньше сразу карту давали за захваты, а за такую борьбу как сейчас красную.....

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      Рейтинг: +706

      (Меня за банили) > portero 8 часов назад

      вот про захваты руками согласен

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      Рейтинг: +341

      Фитоняшич > portero 7 часов назад

      Так и кому она была на пользу-то, если не Зениту?
      Они держали и толкали без фиксации фолов. На них-то всё свистели исправно.

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      Рейтинг: +470

      Красногвардейчик 10 часов назад

      Ждём ,,ЧЕСТНОГО,, пенальти в ворота ЦСКА))

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      Рейтинг: +65938

      portero > Красногвардейчик 9 часов назад

      Или такого же в ворота Быков!!!
      Судейки эти доверия не внушают...
      Надеюсь всё решат игроки , а не свистки....

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      Рейтинг: +2218

      АЛЕКС 58 > Красногвардейчик 28 минут назад

      У нас есть честные судьи!?

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