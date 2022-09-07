Карасев – судья матча «Ростов» – «Спартак» и другие назначения на девятый тур РПЛ

РФС назначил судей на девятый тур РПЛ. Они выглядят следующим образом.

9 сентября (пятница)

«Сочи» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.

10 сентября (суббота)

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Алексей Тюмин.

11 сентября (воскресенье)

«Урал» – «Торпедо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Игорь Синер.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарeв.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Игорь Панин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Арам Петросян, Владимир Миневич; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.