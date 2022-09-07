Созин: «Не надо смеяться, что Россия играет с Киргизией. Главное – мы играем!»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о будущих соперниках сборной России.

24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.

Команды ранее не встречались.

В ноябре Россия сыграет в Иране против участника ЧМ-2022.

«Сборная России просто обязана собираться. Объяснение этому очень простое: когда началась пандемия коронавируса, все соревнования встали на паузу.

В тот момент я общался с Черчесовым, и он прямо сказал, что из-за такой паузы теряется не только тонус, но и отношения внутри команды. Коллектив пришлось собирать заново. А атмосфера в сборной — важнейшая составляющая.

Не надо смеяться, что мы играем с Киргизией или Ираном. Главное – мы играем с командами других стран! Бан России не будет вечным, мы должны показать, что существуем. И, дай бог, в следующем году у нас будут не только товарищеские матчи», — сказал Созин.