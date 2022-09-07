Путин не против приезда европейских спортсменов в Россию: «Чего здесь плохого?»

Президент России Владимир Путин не против приезда спортсменов из Европы в Россию.

«Мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения, руки у них коротки. Но и в этой сфере мы ничего не должны делать противоречащего нашим интересам.

Лавров на меня рассердится, наверное, – он здесь в зале как раз смотрит внимательно, – потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули – мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тоже всем должны закрыть визы.

Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам. Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Чего их закрывать?

Мы заинтересованы, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, приезжают или хотят здесь работать. Вот вам, пожалуйста, пусть приезжают и работают. Чего их ограничивать?

Репетиторы приезжают. Да пускай приезжают и работают! Чего здесь плохого? Спортсмены, деятели искусства. Зачем ограничивать? Мы не будем сами обрывать эти контакты. Они их политизируют, они не нас изолируют, а сами себя», – сказал Путин на Владивостокском экономическом форуме (ВЭФ).