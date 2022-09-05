Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Селюк: «Считаю, что матч «Локомотива» с «Оренбургом» был договорным – специально, чтобы Игнатьев забивал»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, комментируя поражение «Локомотива» от «Ахмата» в восьмом туре РПЛ, объяснил, почему считает договорным предыдущий матч московской команды в чемпионате.

    • В воскресенье «Локо» дома проиграл «Ахмату» (1:2).
    • За неделю до этого команда разгромила «Оренбург» (5:1).
    • В той встрече нападающий Иван Игнатьев оформил хет-трик, забив впервые с марта.

    «Мы в очередной раз убедились, что проект «Локомотива» – полное дерьмо, и большинство нужно выгнать. «Ахмат» 65 минут играл в меньшинстве.

    Можно командам против «железнодорожников» играть просто вдесятером, большинство команд РПЛ обыграет их, играя в меньшинстве. Они борются за денежный знак.

    Я считаю, что матч с «Оренбургом» был договорным. Это сделали специально, чтобы Игнатьев забивал.

    Он якобы забивал, все забыли до этого, когда он забивал и после этого тренер говорит, какой Цорн гений.

    «Оренбург» сливал игру, они за 19 минут пропустили три гола. Все эксперты которые смотрели матч, скажут точно, что матч был похож на договорной.

    Вы видели, чтобы Гвардиола вышел и сказал: «Какой гений шейх Мансур, мы обыграли кого-то 6:0»? Театр абсурда», – сказал Селюк.

    Новости по теме
    «Нам проблемы не нужны». Агент отказался устраивать Ивана Игнатьева в Турцию 2
    Игнатьев, Промес и Худяков – в сборной 7-го тура РПЛ по версии WhoScored 3
    «Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона 5
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2022 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +533

      SLADE2019 17 часов назад

      Нормальный был матч, просто Игнатьев не клиент Селюка. Кстати никто Цорна гением не называл. Адекватные люди желали удачи Игнатьеву, чего я и сейчас хочу. Парень за одну игру забил годовую норму Конате - лучшему игроку из обоймы Селюка в РПЛ, вот парню и обидно. Ну ничего страшного, работать надо лучше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1383

      jek718875 17 часов назад

      Селюка будут судить за клевету нашим судом, самым гуманным судом в мире

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан 20 часов назад

      Какие ваши доказательства. Как бы не сел Селюк за клевету.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      odessakmv 20 часов назад

      чел с характерной фамилией, считающий всех селюками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11569

      Алексей З 21 час назад

      Селюк один из многих заинтересованных мудаков.
      Оренбург в гостях : 1:4, 1:2, 0:2,1:5 - походу сплошные договорняки ?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11