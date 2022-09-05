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  • Селюк: «Считаю, что матч «Локомотива» с «Оренбургом» был договорным – специально, чтобы Игнатьев забивал»

Селюк: «Считаю, что матч «Локомотива» с «Оренбургом» был договорным – специально, чтобы Игнатьев забивал»

5 сентября 2022, 07:17
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк, комментируя поражение «Локомотива» от «Ахмата» в восьмом туре РПЛ, объяснил, почему считает договорным предыдущий матч московской команды в чемпионате.

  • В воскресенье «Локо» дома проиграл «Ахмату» (1:2).
  • За неделю до этого команда разгромила «Оренбург» (5:1).
  • В той встрече нападающий Иван Игнатьев оформил хет-трик, забив впервые с марта.

«Мы в очередной раз убедились, что проект «Локомотива» – полное дерьмо, и большинство нужно выгнать. «Ахмат» 65 минут играл в меньшинстве.

Можно командам против «железнодорожников» играть просто вдесятером, большинство команд РПЛ обыграет их, играя в меньшинстве. Они борются за денежный знак.

Я считаю, что матч с «Оренбургом» был договорным. Это сделали специально, чтобы Игнатьев забивал.

Он якобы забивал, все забыли до этого, когда он забивал и после этого тренер говорит, какой Цорн гений.

«Оренбург» сливал игру, они за 19 минут пропустили три гола. Все эксперты которые смотрели матч, скажут точно, что матч был похож на договорной.

Вы видели, чтобы Гвардиола вышел и сказал: «Какой гений шейх Мансур, мы обыграли кого-то 6:0»? Театр абсурда», – сказал Селюк.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Игнатьев Иван Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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odessakmv
1662357943
чел с характерной фамилией, считающий всех селюками
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Красногорск_Фан
1662358867
Какие ваши доказательства. Как бы не сел Селюк за клевету.
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jek718875
1662368532
Селюка будут судить за клевету нашим судом, самым гуманным судом в мире
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SLADE2019
1662368641
Нормальный был матч, просто Игнатьев не клиент Селюка. Кстати никто Цорна гением не называл. Адекватные люди желали удачи Игнатьеву, чего я и сейчас хочу. Парень за одну игру забил годовую норму Конате - лучшему игроку из обоймы Селюка в РПЛ, вот парню и обидно. Ну ничего страшного, работать надо лучше.
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