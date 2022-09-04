В сборной России подтвердили переговоры о матче с Киргизией

Тренер сборной России Виктор Онопко подтвердил, что в сентябре может состояться товарищеский матч против Киргизии.

— Есть шанс, что национальная команда соберется? Мы видели, как Киргизский футбольный союз подтвердил переговоры с РФС на предмет проведения товарищеского матча.

— Переговоры велись. И не только сейчас, но и ранее были переговоры. Российский футбольный союз и Александр Алаев, в частности, работали над этим вопросом. Велись переговоры, проводилась усердная работа. Пока официальной информации нет. Но переговоры велись, конечно.