В сборной России подтвердили переговоры о матче с Киргизией

Тренер сборной России Виктор Онопко подтвердил, что в сентябре может состояться товарищеский матч против Киргизии.
— Есть шанс, что национальная команда соберется? Мы видели, как Киргизский футбольный союз подтвердил переговоры с РФС на предмет проведения товарищеского матча.
— Переговоры велись. И не только сейчас, но и ранее были переговоры. Российский футбольный союз и Александр Алаев, в частности, работали над этим вопросом. Велись переговоры, проводилась усердная работа. Пока официальной информации нет. Но переговоры велись, конечно.
- Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
- Команда не сыграет на ЧМ-2022 и в Лиге наций.
- Последний официальный матч россиян датирован 14 ноября 2021 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»