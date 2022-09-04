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    В сборной России подтвердили переговоры о матче с Киргизией

    Тренер сборной России Виктор Онопко подтвердил, что в сентябре может состояться товарищеский матч против Киргизии.

    — Есть шанс, что национальная команда соберется? Мы видели, как Киргизский футбольный союз подтвердил переговоры с РФС на предмет проведения товарищеского матча.

    — Переговоры велись. И не только сейчас, но и ранее были переговоры. Российский футбольный союз и Александр Алаев, в частности, работали над этим вопросом. Велись переговоры, проводилась усердная работа. Пока официальной информации нет. Но переговоры велись, конечно.

    • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
    • Команда не сыграет на ЧМ-2022 и в Лиге наций.
    • Последний официальный матч россиян датирован 14 ноября 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2022 11:32
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