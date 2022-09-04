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  • Гогниев: «Хочу, чтобы «Химок» все боялись как огня и играли против нас от обороны»

Гогниев: «Хочу, чтобы «Химок» все боялись как огня и играли против нас от обороны»

4 сентября 2022, 08:23
4

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался после дебютного матча в команде. В восьмом туре РПЛ химчане уступил «Оренбургу» (1:3).

«Чудес не бывает. Мы перестраиваем игру, а для этого в любом случае нужно, чтобы прошло определeнное время. Я не боюсь этого. У меня есть определeнный футбол, который хочу видеть в своей команде, и он будет – рано или поздно он будет. Какой футбол? Агрессивный, с владением мячом, яркими моментами. Чтобы с моей командой все играли от обороны и боялись еe как огня», – сказал Гогниев.

  • Гогниев принял «Химки» на этой неделе вместо Николая Писарева.
  • «Химки» вели в счете против «Оренбурга», но уступили.
  • Химчане идут в зоне переходных матчей.

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Источник: ютуб-канал «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Химки Гогниев Спартак
Комментарии (4)
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Nerlinger
1662269911
Ха, Шинкаренко тоже так хотел, но тяга ПерДива сильнее оказалась
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Plyash
1662273222
Блин,сплошные фантазёры едут в Химки,там что,мёдом намазано?Гога,завязывай курить,огонь это опасно.
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моэм
1662276001
Типа : стоять бояться ! ...идёт пи..дец всему !
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momwig_
1662283006
А, ну понятно. Этот тоже скоро на выход, а Химки решили претендовать на команду-анекдот сезона.
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