Гогниев: «Хочу, чтобы «Химок» все боялись как огня и играли против нас от обороны»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался после дебютного матча в команде. В восьмом туре РПЛ химчане уступил «Оренбургу» (1:3).

«Чудес не бывает. Мы перестраиваем игру, а для этого в любом случае нужно, чтобы прошло определeнное время. Я не боюсь этого. У меня есть определeнный футбол, который хочу видеть в своей команде, и он будет – рано или поздно он будет. Какой футбол? Агрессивный, с владением мячом, яркими моментами. Чтобы с моей командой все играли от обороны и боялись еe как огня», – сказал Гогниев.