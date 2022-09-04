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    Гогниев: «Хочу, чтобы «Химок» все боялись как огня и играли против нас от обороны»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался после дебютного матча в команде. В восьмом туре РПЛ химчане уступил «Оренбургу» (1:3).

    «Чудес не бывает. Мы перестраиваем игру, а для этого в любом случае нужно, чтобы прошло определeнное время. Я не боюсь этого. У меня есть определeнный футбол, который хочу видеть в своей команде, и он будет – рано или поздно он будет. Какой футбол? Агрессивный, с владением мячом, яркими моментами. Чтобы с моей командой все играли от обороны и боялись еe как огня», – сказал Гогниев.

    • Гогниев принял «Химки» на этой неделе вместо Николая Писарева.
    • «Химки» вели в счете против «Оренбурга», но уступили.
    • Химчане идут в зоне переходных матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Оренбурга»

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    04.09.2022 08:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3439

      momwig_ 17 часов назад

      А, ну понятно. Этот тоже скоро на выход, а Химки решили претендовать на команду-анекдот сезона.

      0
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner 19 часов назад

      Бредит Гогниев. Не дружит с головой. Пора Химкам МЕНЯТЬ ТРЕНЕРА!..

      0
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      Рейтинг: +3058

      FRZZ 19 часов назад

      Хотеть не вредно.

      0
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      Рейтинг: +2009

      моэм 19 часов назад

      Типа : стоять бояться ! ...идёт пи..дец всему !

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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 20 часов назад

      Интересно, говорит тренер Химок , а выкладывает канал соперника. Это этично ?
      На каждом шагу эта " гниль" проявляется.

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      Рейтинг: +13552

      playsh 20 часов назад

      Блин,сплошные фантазёры едут в Химки,там что,мёдом намазано?Гога,завязывай курить,огонь это опасно.

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      Рейтинг: +2790

      Nerlinger 21 час назад

      Ха, Шинкаренко тоже так хотел, но тяга ПерДива сильнее оказалась

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