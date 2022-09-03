«У нас именитый новичок, неудивительно, что наблюдается рост аудитории». Директор «Ариса» – о Кокорине

Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев рассказал о реакции болельщиков на подписание нападающего Александра Кокорина.

Россиянин вышел на замену во встрече с «Олимпиакосом» из Никосии.

Он появился на поле сразу после перерыва и отличился дебютным ассистом на 89-й минуте.

Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

«Мы рады успешному дебюту Александра в матче с «Олимпиакосом». Надеемся, что он быстро адаптируется в команде и заметно еe усилит. Поздравили Александра после матча, у всех отличное настроение.

Как отреагировали болельщики? Самым активным образом. У нас именитый новичок, неудивительно, что мы наблюдаем рост аудитории. В русскоязычном комьюнити рост стремительный.

Как известно, на стадионах Кипра действует Fan ID, и за последние пару дней мы получили множество новых запросов на помощь в его оформлении и на приобретение сезонных абонементов.

Очевидно, что на наших матчах в Лимасоле болельщиков станет больше. Пользуется популярностью 99-й номер Кокорина. Было несколько вариантов на выбор, Саше понравился 99-й.

Запускается продажа именных футболок, которые будут доступны через международную доставку. Будет серия и с автографом Александра. Часть из них мы обязательно разыграем», – заявил Дозорцев.