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    «У нас именитый новичок, неудивительно, что наблюдается рост аудитории». Директор «Ариса» – о Кокорине

    Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев рассказал о реакции болельщиков на подписание нападающего Александра Кокорина.

    • Россиянин вышел на замену во встрече с «Олимпиакосом» из Никосии.
    • Он появился на поле сразу после перерыва и отличился дебютным ассистом на 89-й минуте.
    • Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

    «Мы рады успешному дебюту Александра в матче с «Олимпиакосом». Надеемся, что он быстро адаптируется в команде и заметно еe усилит. Поздравили Александра после матча, у всех отличное настроение.

    Как отреагировали болельщики? Самым активным образом. У нас именитый новичок, неудивительно, что мы наблюдаем рост аудитории. В русскоязычном комьюнити рост стремительный.

    Как известно, на стадионах Кипра действует Fan ID, и за последние пару дней мы получили множество новых запросов на помощь в его оформлении и на приобретение сезонных абонементов.

    Очевидно, что на наших матчах в Лимасоле болельщиков станет больше. Пользуется популярностью 99-й номер Кокорина. Было несколько вариантов на выбор, Саше понравился 99-й.

    Запускается продажа именных футболок, которые будут доступны через международную доставку. Будет серия и с автографом Александра. Часть из них мы обязательно разыграем», – заявил Дозорцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2022 14:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3307

      serhio80 3 сентября, 17:21

      стулья к полу не забудьте прикрутить, а то мало ли что) вдруг павлик в гости заедет)

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