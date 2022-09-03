«Будем нагнетать ужас». Черников – о «Краснодаре» в этом сезоне

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопросы об успешном старте команды в сезоне-2022/23.
– Довольны стартом вашей команды в нынешнем сезоне?
– Конечно, мы боремся за все титулы во всех турнирах, которые есть. Каждая игра для нас – как отдельный финал.
– Что скажете о предстоящих соперниках «Краснодара» – «Сочи» и ЦСКА?
– Не знаю, слежу за играми наших соперников, но не фокусируюсь на них. Фокусируюсь на нашей игре.
Но это хорошие соперники, с которыми у нас скоро игры. Посмотрим, как они пройдут.
– Можно сказать, что эти игры определят, может ли «Краснодар» в этом сезоне бороться за самые высокие места?
– Сейчас будут такие матчи, в которых сыграем с командами, находящимися наверху, как и мы.
Поэтому это очень важные игры в плане психологии, ментальности. Посмотрим, на что мы способны.
– За счет чего ваша команда так стабильно набирает очки при всех весенних потерях?
– Думаю, мы стали одним целым. Сплоченность, командная химия. Мы на одной волне с тренерским штабом.
Плюс во второй части прошлого сезона у нас полностью обновилась команда. И тот костяк, который был, сохранился. Поэтому сейчас на поле чувствуем друг друга еще лучше.
Мы все понимали, что тот весенний отрезок прошлого сезона выдали, не буду лукавить, на эмоциях. Где-то было на нашей стороне везение. Понимали, что в этом сезоне будет тяжелее.
Первые два тура сложились для «Краснодара» не очень, не так, как мы хотели. Но мы верили и продолжаем верить в наш успех.
У нас очень хорошая команда, и мы будем нагнетать ужас (смеется). Стараться по крайней мере.
- «Краснодар» набрал 14 очков в 7 турах РПЛ и идет на 4-м месте в таблице лиги.
- В Кубке России команда стартовала с победы над «Химками» (2:0).