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    «Будем нагнетать ужас». Черников – о «Краснодаре» в этом сезоне

    Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопросы об успешном старте команды в сезоне-2022/23.

    – Довольны стартом вашей команды в нынешнем сезоне?

    – Конечно, мы боремся за все титулы во всех турнирах, которые есть. Каждая игра для нас – как отдельный финал.

    – Что скажете о предстоящих соперниках «Краснодара» – «Сочи» и ЦСКА?

    – Не знаю, слежу за играми наших соперников, но не фокусируюсь на них. Фокусируюсь на нашей игре.

    Но это хорошие соперники, с которыми у нас скоро игры. Посмотрим, как они пройдут.

    – Можно сказать, что эти игры определят, может ли «Краснодар» в этом сезоне бороться за самые высокие места?

    – Сейчас будут такие матчи, в которых сыграем с командами, находящимися наверху, как и мы.

    Поэтому это очень важные игры в плане психологии, ментальности. Посмотрим, на что мы способны.

    – За счет чего ваша команда так стабильно набирает очки при всех весенних потерях?

    – Думаю, мы стали одним целым. Сплоченность, командная химия. Мы на одной волне с тренерским штабом.

    Плюс во второй части прошлого сезона у нас полностью обновилась команда. И тот костяк, который был, сохранился. Поэтому сейчас на поле чувствуем друг друга еще лучше.

    Мы все понимали, что тот весенний отрезок прошлого сезона выдали, не буду лукавить, на эмоциях. Где-то было на нашей стороне везение. Понимали, что в этом сезоне будет тяжелее.

    Первые два тура сложились для «Краснодара» не очень, не так, как мы хотели. Но мы верили и продолжаем верить в наш успех.

    У нас очень хорошая команда, и мы будем нагнетать ужас (смеется). Стараться по крайней мере.

    • «Краснодар» набрал 14 очков в 7 турах РПЛ и идет на 4-м месте в таблице лиги.
    • В Кубке России команда стартовала с победы над «Химками» (2:0).

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    Источник: «Известия»

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    03.09.2022 08:19
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