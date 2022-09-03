«Будем нагнетать ужас». Черников – о «Краснодаре» в этом сезоне

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопросы об успешном старте команды в сезоне-2022/23.

– Довольны стартом вашей команды в нынешнем сезоне?

– Конечно, мы боремся за все титулы во всех турнирах, которые есть. Каждая игра для нас – как отдельный финал.

– Что скажете о предстоящих соперниках «Краснодара» – «Сочи» и ЦСКА?

– Не знаю, слежу за играми наших соперников, но не фокусируюсь на них. Фокусируюсь на нашей игре.

Но это хорошие соперники, с которыми у нас скоро игры. Посмотрим, как они пройдут.

– Можно сказать, что эти игры определят, может ли «Краснодар» в этом сезоне бороться за самые высокие места?

– Сейчас будут такие матчи, в которых сыграем с командами, находящимися наверху, как и мы.

Поэтому это очень важные игры в плане психологии, ментальности. Посмотрим, на что мы способны.

– За счет чего ваша команда так стабильно набирает очки при всех весенних потерях?

– Думаю, мы стали одним целым. Сплоченность, командная химия. Мы на одной волне с тренерским штабом.

Плюс во второй части прошлого сезона у нас полностью обновилась команда. И тот костяк, который был, сохранился. Поэтому сейчас на поле чувствуем друг друга еще лучше.

Мы все понимали, что тот весенний отрезок прошлого сезона выдали, не буду лукавить, на эмоциях. Где-то было на нашей стороне везение. Понимали, что в этом сезоне будет тяжелее.

Первые два тура сложились для «Краснодара» не очень, не так, как мы хотели. Но мы верили и продолжаем верить в наш успех.

У нас очень хорошая команда, и мы будем нагнетать ужас (смеется). Стараться по крайней мере.