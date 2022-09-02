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    Симонян: «Будем надеяться и ждать, что «Спартаку» без Федуна станет лучше»

    Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян надеется, что «Спартак» в будущем будет прогрессировать.

    «Станет ли лучше «Спартаку» без Леонида Федуна? Откуда я знаю. Будем надеяться и ждать, чтобы стало лучше. Важно, чтобы к управлению клубом пришeл тот, кто любит «Спартак». Я ещe сам не знаю, кто это будет. Будем желать, чтобы пришeл человек, который в финансовом отношении не будет уступать «Зениту», – сказал Симонян.

    • Федун покинул «Спартак» на прошлой неделе.
    • Он владел клубом 18 лет.
    • Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2022 19:22
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