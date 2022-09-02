Симонян: «Будем надеяться и ждать, что «Спартаку» без Федуна станет лучше»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян надеется, что «Спартак» в будущем будет прогрессировать.

«Станет ли лучше «Спартаку» без Леонида Федуна? Откуда я знаю. Будем надеяться и ждать, чтобы стало лучше. Важно, чтобы к управлению клубом пришeл тот, кто любит «Спартак». Я ещe сам не знаю, кто это будет. Будем желать, чтобы пришeл человек, который в финансовом отношении не будет уступать «Зениту», – сказал Симонян.