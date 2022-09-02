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  • «Посмотрим в воскресенье, какой он самый сильный». Гендиректор «Зенита» Медведев – о «Спартаке»

«Посмотрим в воскресенье, какой он самый сильный». Гендиректор «Зенита» Медведев – о «Спартаке»

2 сентября 2022, 18:33
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о предстоящем матче восьмого тура РПЛ против «Спартака».

– Как Клаудиньо себя чувствует?

– Он тренируется в общей группе, но решение будет приниматься накануне. Есть шанс, что он сыграет.

– «Зениту» полезнее, чтобы «Спартак» был сильный или нет?

– Для нашего футбола будет интересней, когда у нас будут интересные и сильные команды, и будет хороший футбол в каждом матче.

– Перед послезавтрашней игрой нет ощущения, что сейчас самый сильный «Спартак» за последние пару лет и «Зениту» будет тяжело?

– Посмотрим в воскресенье, какой он самый сильный.

– Допускаете, что может повториться тот счет, который был в прошлом году или другая игра будет?

– Не знаю. Главное, чтобы три очка были в копилке.

  • «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября.
  • Начало – в 20:00 мск.
  • В таблице РПЛ команды занимают первые два места – петербуржцы на 1 очко впереди.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Медведев Александр
Комментарии (7)
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talgatnurzhanov2006
1662133972
Наберут детей в Морфлот...
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Кузьмич на трибуне
1662134061
Не будем раньше времени шапками кидаться. В воскресенье и посмотрим. Надеюсь игра будет интересной, без травм и без судейского беспредела(мелкие ошибки-типа 3 пенальти в первые 10 минут не в счёт).
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Вомбат
1662135000
Спартак сейчас самый сильный не "за последние пару лет", а со времен Романцева. При Каррере Спартак и то был слабее. Не по составу, а по игре. Тогда москвичам здорово везло, причем ЦСКА лихорадило из-за смены поколений, а у Зенита был сравнительно слабый состав. Конечно, сейчас состав Зенита намного сильнее, но у Спартака игра более сбалансирована и командные скорости впечатляют. Ожидаю поединка примерно равных соперников.
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Freyd
1662137696
ГЫ-ГЫ главное уже тут
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jek718875
1662138437
Спартак вдует Сениту,или наоборот
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MDAR
1662187250
По ходу уже договорились с судьями. А я хотел посмотреть футбол. Похоже не в этот раз. И даже не знаю когда это произойдет, в смысле футбола и честной игры.
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MDAR
1662187696
Даже как болельщик Спартака, хотелось бы посмотреть настоящий и бескомпромиссный футбол, без купленных судей и т.д. Кто бы не выиграл в честной игре, заслуживает уважение. Как говориться это мои хотелки про честный и беспрестрасный футбол, к сожалению...
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