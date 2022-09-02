«Посмотрим в воскресенье, какой он самый сильный». Гендиректор «Зенита» Медведев – о «Спартаке»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о предстоящем матче восьмого тура РПЛ против «Спартака».
– Как Клаудиньо себя чувствует?
– Он тренируется в общей группе, но решение будет приниматься накануне. Есть шанс, что он сыграет.
– «Зениту» полезнее, чтобы «Спартак» был сильный или нет?
– Для нашего футбола будет интересней, когда у нас будут интересные и сильные команды, и будет хороший футбол в каждом матче.
– Перед послезавтрашней игрой нет ощущения, что сейчас самый сильный «Спартак» за последние пару лет и «Зениту» будет тяжело?
– Посмотрим в воскресенье, какой он самый сильный.
– Допускаете, что может повториться тот счет, который был в прошлом году или другая игра будет?
– Не знаю. Главное, чтобы три очка были в копилке.
- «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября.
- Начало – в 20:00 мск.
- В таблице РПЛ команды занимают первые два места – петербуржцы на 1 очко впереди.