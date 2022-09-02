«Посмотрим в воскресенье, какой он самый сильный». Гендиректор «Зенита» Медведев – о «Спартаке»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о предстоящем матче восьмого тура РПЛ против «Спартака».

– Как Клаудиньо себя чувствует?

– Он тренируется в общей группе, но решение будет приниматься накануне. Есть шанс, что он сыграет.

– «Зениту» полезнее, чтобы «Спартак» был сильный или нет?

– Для нашего футбола будет интересней, когда у нас будут интересные и сильные команды, и будет хороший футбол в каждом матче.

– Перед послезавтрашней игрой нет ощущения, что сейчас самый сильный «Спартак» за последние пару лет и «Зениту» будет тяжело?

– Посмотрим в воскресенье, какой он самый сильный.

– Допускаете, что может повториться тот счет, который был в прошлом году или другая игра будет?

– Не знаю. Главное, чтобы три очка были в копилке.