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    «Посмотрим в воскресенье, какой он самый сильный». Гендиректор «Зенита» Медведев – о «Спартаке»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о предстоящем матче восьмого тура РПЛ против «Спартака».

    – Как Клаудиньо себя чувствует?

    – Он тренируется в общей группе, но решение будет приниматься накануне. Есть шанс, что он сыграет.

    – «Зениту» полезнее, чтобы «Спартак» был сильный или нет?

    – Для нашего футбола будет интересней, когда у нас будут интересные и сильные команды, и будет хороший футбол в каждом матче.

    – Перед послезавтрашней игрой нет ощущения, что сейчас самый сильный «Спартак» за последние пару лет и «Зениту» будет тяжело?

    – Посмотрим в воскресенье, какой он самый сильный.

    – Допускаете, что может повториться тот счет, который был в прошлом году или другая игра будет?

    – Не знаю. Главное, чтобы три очка были в копилке.

    • «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября.
    • Начало – в 20:00 мск.
    • В таблице РПЛ команды занимают первые два места – петербуржцы на 1 очко впереди.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2022 18:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 3 сентября 2022, 09:48

      Даже как болельщик Спартака, хотелось бы посмотреть настоящий и бескомпромиссный футбол, без купленных судей и т.д. Кто бы не выиграл в честной игре, заслуживает уважение. Как говориться это мои хотелки про честный и беспрестрасный футбол, к сожалению...

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 3 сентября 2022, 09:40

      По ходу уже договорились с судьями. А я хотел посмотреть футбол. Похоже не в этот раз. И даже не знаю когда это произойдет, в смысле футбола и честной игры.

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 20:07

      Спартак вдует Сениту,или наоборот

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > jek718875 2 сентября 2022, 20:07

      Опять со счетом 1:7(ОДИН:СЕМЬ)!!!...)))

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 2 сентября 2022, 20:05

      Поржем в воскресенье. Джикия будет пинать мимо мяча, Соболев деревом валиться на газон, а Промес будет с выпученными глазами бегать без мячика...)))

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      Рейтинг: +1430

      Freyd 2 сентября 2022, 19:54

      ГЫ-ГЫ главное уже тут

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 2 сентября 2022, 19:10

      Спартак сейчас самый сильный не "за последние пару лет", а со времен Романцева. При Каррере Спартак и то был слабее. Не по составу, а по игре. Тогда москвичам здорово везло, причем ЦСКА лихорадило из-за смены поколений, а у Зенита был сравнительно слабый состав. Конечно, сейчас состав Зенита намного сильнее, но у Спартака игра более сбалансирована и командные скорости впечатляют. Ожидаю поединка примерно равных соперников.

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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 2 сентября 2022, 18:54

      Не будем раньше времени шапками кидаться. В воскресенье и посмотрим. Надеюсь игра будет интересной, без травм и без судейского беспредела(мелкие ошибки-типа 3 пенальти в первые 10 минут не в счёт).

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 2 сентября 2022, 18:52

      Наберут детей в Морфлот...

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