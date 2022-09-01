Тренер «Ариса» прокомментировал переход Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Конечно, я доволен приобретением Александра. Такого футболиста получить с таким качеством — это усиление. Да, для него в последнее время тяжело всe шло. Но всe равно он сейчас понимает, что для него это также большой шанс.

Мы все в него верим, доверяем ему. Мне с ним личный разговор очень понравился, когда мы общались по телефону и я ему озвучил нашу идею, наши цели, задачи. Он проявил очень хорошую мотивацию, желание, жажду до футбола — мне это очень понравилось.

Насколько тяжело было вести переговоры? Переговоры вeл наш владелец клуба, наш президент, поэтому ему надо задать вопрос, как это удалось. Думаю, это его заслуга – убедить футболиста такого масштаба и качества к нам приехать.

То, что он не хотел, мне о таком не докладывали. Думаю, он был впечатлeн нашим интересом, нашим проектом, этими возможностями», — сказал Шпилевский.

Кипрский клуб арендовал 31-летнего россиянина.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

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