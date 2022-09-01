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    Захарян не перейдет в «Челси» этим летом. Трансфер может состояться зимой («СЭ»)

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перейдет в «Челси» этим летом.

    По информации «СЭ», лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро «Динамо».

    Клубы рассматривают варианты, при которых переход сможет состояться в следующее трансферное окно.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5619

      rash1959 47 минут назад

      чтд (что и требовалось доказать.) А шуму то ...

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