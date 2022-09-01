Захарян не перейдет в «Челси» этим летом. Трансфер может состояться зимой («СЭ»)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перейдет в «Челси» этим летом.

По информации «СЭ», лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро «Динамо».

Клубы рассматривают варианты, при которых переход сможет состояться в следующее трансферное окно.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»