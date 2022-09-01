Почему в разных лигах трансферное окно закрывается в разное время

Летнее трансферное окно подходит к концу. Мы привыкли, что дедлайн совпадает с началом первого месяца осени – то есть первого сентября. Но это не так. Даже в топ-5 лигах трансферное окно закрывается по-разному. Разница составляет несколько часов и перетекает на другой день.

Когда закрываются трансферные окна в ведущих лигах

В этом сезоне дедлайны такие:

Германия, Бундеслига – 1 сентября, 19:00 мск

Италия, Серия А – 1 сентября, 21:00 мск

Франция, Лига 1 – 2 сентября, 00:00 мск

Испания, Примера – 2 сентября, 1:00 мск

Англия, АПЛ – 2 сентября, 1:00 мск

Почему в разных лигах трансферные окна закрываются в разное время

Процедура принятия дат трансферных окон следующая. ФИФА дает определенные рекомендации по числам и длительности периода, когда клубы могут совершать сделки. Основные рамки определяют местные Федерации футбола – об этом написано в материале Footheball, который ссылается на регламент ФИФА.

Важное дополнение: Федерации футбола стран должны за год оповестить о начале трансферных окон на следующий сезон. В противном случае ФИФА самостоятельно выберет даты. Но не бывает такого, что Федерации забывают прислать ФИФА документ о датах окон.

У ФИФА есть определенные рамки по длительности каждого трансферного окна:

Летнее – не более 12 недель;

Зимнее – не более четырех.

Но теперь подойдем к главному вопросу: почему трансферные окна закрываются в разных странах по-разному.

Во-первых, самая банальная причина – разница в часовых поясах. Не все страны даже по топ-5 лигам живут в одном поясе. Если Испания, Франция, Италия и Германия – еще да, то в Великобритании минус один час относительно этих стран.

Во-вторых, некоторые лиги оставляют дополнительное время на экстренный случай. К ним относится момент, когда клуб-покупатель прислал неправильно заполненное предложение по потенциальному новичку. Ричард Мастерс в прошлом году, например, рассказывал:

«Мы с уважением относимся к клубам и даем им право хорошо проверить все документы. Очень часто все важные сделки завершаются в день дедлайна за несколько часов до закрытия. Клубы торопятся и делают ошибки, которые не позволяют завершить сделку: например, один из руководителей не ставит подпись. Мы даем дополнительное время на их исправление».

Кстати, в Англии есть отдельный прикол: окно открывается раньше и закрывается позже. Почему так

Клубы Англии изначально были против четко регулируемого трансферного окна. Текущая система появилась в 1992 году, и она понравилась далеко не всем. Бывший председатель правления «Арсенала» Дэвид Дейн говорил, что клубам навязали порядки, не спросив их мнение. В другом интервью Дейн переосмыслил систему и сказал, что логика в ней все же есть. АПЛ росла, доходы росли, богатые клубы становились влиятельнее, поэтому Дейн говорил, что важно контролировать рынок, чтобы не создавать сильный дисбаланс между клубами лиги.

Но вернемся к текущей системе. Конкретно летнее трансферное окно-2022 началось 10 июня. Это входит в рамки, установленные ФИФА, потому что окно в сумме растеклось на 83 дня (допустимо не более 84-х). И здесь важная ремарка: с 10-го по 30-е июня включительно сделки официально совершались только между клубами Великобритании.

Во-первых, потому что система работает по всей стране. Во-вторых, это из-за трудового законодательства. В Великобритании контракты действуют до 30-го июня включительно, по всей Европе – до 1-го июля. Потому британские команды решили оформлять сделки в первый месяц лета, чтобы заранее получать для игроков рабочие визы и прикреплять их к предсезонному туру.

Есть и еще одна причина: регистрационная палата Премьер-лиги не работает по выходным. Поэтому ФА компенсирует эти дни дополнительными рабочими в июне. Из-за выходных, например, клубы не могут непосредственно перед игровым туром внести в заявку новичков. Так недавно было с Каземиро: «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер и хотел выпустить его на встречу с «Ливерпулем», но сделал это в субботу, а тогда лига не работала.

Какие трансферы проходят в последние часы окна

О самых ожидаемых сделках мы писали здесь (5 из 10 прогнозов уже сбылись):

10 переходов, которые могут состояться до закрытия трансферного окна

А главные сделки последнего дня ТО мы фиксируем в нашем онлайн:

Онлайн закрытия трансферного лета: Черышев – в «Венеции», Кокорин – на Кипре и другие сделки

Текст: Илья Егоров

Фото: AFLO, dpa/Global Look Press, соцсети «Ювентуса»