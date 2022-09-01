Агент Сафонов спрогнозировал, сколько голов забьет Кокорин в чемпионате Кипра

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что новичок «Ариса» Александр Кокорин способен забить не менее десяти мячей в чемпионате Кипра.

Россиянин перешел из «Фиорентины» на правах аренды.

В составе предыдущей команды он провел 11 матчей без голевых действий.

«Кипрский чемпионат слабенький, на этом уровне Кокорин способен и 10-15 голов за сезон забить. В любом случае это будет непоказательно из‑за уровня турнира.

Будет играть в свое удовольствие. Одно дело – АПЛ или Серия А, где нет времени на обдумывание, принимать решение нужно очень быстро.

В слабом чемпионате Кокорину проявить себя будет намного легче, защитники там будут не самого высокого уровня.

Сохранилась ли у Кокорина мотивация для игры в футбол? В принципе он мог бы уже и закончить карьеру – он уже достаточно заработал. Если киприоты решили его подписать, значит, уверены, что он может принести пользу.

Не знаю всех нюансов перехода, будет ли ему «Арис» выплачивать зарплату, или по‑прежнему будет платить «Фиорентина». Вероятно, они будут все‑таки выплачивать какую‑то часть его зарплаты и будут ждать отдачи от этого.

Если итальянский клуб мог позволить себе держать его на скамейке, то в «Арисе» рассчитывают на него как на основного игрока», – сказал Сафонов.