АПЛ. Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Ноттингем Форест», «Арсенал» победил «Астон Виллу» и идет без потерь

«Арсенал» в пятом туре чемпионата Англии победил «Астон Виллу». Лондонцы еще не потеряли ни одного очка.

Бирмингемцы под руководством Стивена Джеррарда идут в зоне вылета.

«Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест». Хет-триком во втором матче подряд отметился нападающий Эрлинг Холанд.

Англия. АПЛ. 5-й тур

Арсенал – Астон Вилла – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жезус, 30; 1:1 – Дуглас Луис, 74; 2:1 – Мартинелли, 77.

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 12; 2:0 – Холанд, 23; 3:0 – Холанд, 38; 4:0 – Канселу, 50; 5:0 – Альварес, 65; 6:0 – Альварес, 87.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ