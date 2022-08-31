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    АПЛ. Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Ноттингем Форест», «Арсенал» победил «Астон Виллу» и идет без потерь

    «Арсенал» в пятом туре чемпионата Англии победил «Астон Виллу». Лондонцы еще не потеряли ни одного очка.

    Бирмингемцы под руководством Стивена Джеррарда идут в зоне вылета.

    «Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест». Хет-триком во втором матче подряд отметился нападающий Эрлинг Холанд.

    Англия. АПЛ. 5-й тур

    Арсенал – Астон Вилла – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жезус, 30; 1:1 – Дуглас Луис, 74; 2:1 – Мартинелли, 77.

    Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 12; 2:0 – Холанд, 23; 3:0 – Холанд, 38; 4:0 – Канселу, 50; 5:0 – Альварес, 65; 6:0 – Альварес, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    31.08.2022 23:23
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