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  • Агент Еремин: «Чрезмерное желание Федуна участвовать в жизни «Спартака» только вредило клубу»

Агент Еремин: «Чрезмерное желание Федуна участвовать в жизни «Спартака» только вредило клубу»

31 августа 2022, 20:30
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Футбольный агент Олег Еремин раскрыл проблему Леонида Федуна во время его владения «Спартаком».

– Какое у вас отношение к 18-летней эре Леонида Федуна и его роли в истории «Спартака»?

– С точки зрения финансирования, какого-то отношения, как к своему, у меня к Федуну вопросов нет. Но его основная проблема – он вовремя не сумел делегировать полномочия на чисто профессиональной истории людям, которые в этом больше разбираются. Он, может быть, найти не смог, а возможно не смог отстраниться от профессиональных секторов вроде селекции, спортивной части, работы академии.

Приведу два примера: Роман Абрамович после покупки «Челси» нанял самых сильных менеджеров на тот момент, и результат не заставил себя долго ждать. Федун после покупки «Спартака» не смог найти людей, которым мог бы полностью доверить работу клуба. Его чрезмерное желание участвовать в жизни клуба только вредило, и он никак не смог с этим справиться на протяжении 18 лет.

  • При Федуне «Спартак» выиграл все российские трофеи.
  • Сейчас клуб перешел под управление «Лукойла».
  • Еремин представляет интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
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NewLife
1661971102
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