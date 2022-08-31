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    Агент Еремин: «Чрезмерное желание Федуна участвовать в жизни «Спартака» только вредило клубу»

    Футбольный агент Олег Еремин раскрыл проблему Леонида Федуна во время его владения «Спартаком».

    – Какое у вас отношение к 18-летней эре Леонида Федуна и его роли в истории «Спартака»?

    – С точки зрения финансирования, какого-то отношения, как к своему, у меня к Федуну вопросов нет. Но его основная проблема – он вовремя не сумел делегировать полномочия на чисто профессиональной истории людям, которые в этом больше разбираются. Он, может быть, найти не смог, а возможно не смог отстраниться от профессиональных секторов вроде селекции, спортивной части, работы академии.

    Приведу два примера: Роман Абрамович после покупки «Челси» нанял самых сильных менеджеров на тот момент, и результат не заставил себя долго ждать. Федун после покупки «Спартака» не смог найти людей, которым мог бы полностью доверить работу клуба. Его чрезмерное желание участвовать в жизни клуба только вредило, и он никак не смог с этим справиться на протяжении 18 лет.

    • При Федуне «Спартак» выиграл все российские трофеи.
    • Сейчас клуб перешел под управление «Лукойла».
    • Еремин представляет интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

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    Источник: Metaratings

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