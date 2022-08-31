Агент Кокорина подтвердил, что форвард летит на Кипр для завершения перехода в «Арис»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал переход игрока в кипрский «Арис».

«Арис» интересуется Сашей, речь об аренде. Кто будет платить зарплату? Совместно «Арис» и «Фиорентина». Он сейчас летит на Кипр.

Настроение нормальное, настроен на работу на тренировках и игры», – сказал Бердышев.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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