Кокорин вылетел на Кипр для завершения перехода в «Арис»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к переходу в «Арис».

По информации «СЭ», 31-летний россиянин вылетел из Италии на Кипр для завершения перехода.

Трансферное окно на острове закрывается сегодня, 31 августа.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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