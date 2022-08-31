Стали известны условия трансфера Кокорина в «Арис»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к переходу в «Арис». Это будет аренда.

«Фиорентина» отдает футболиста в бесплатную аренду на год, при этом киприоты будут платить футболисту 1 миллион евро в год — чуть менее половины его итальянской зарплаты», – написал источник.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

Роналду перейдет в «Нaполи», Захарян все же окажется в «Чeлси»: какие сделки состоятся до закрытия трансферного окна

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»