Ломаев оценил старт сезона для «Крыльев Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал старт сезона для команды нормальным.
«Тяжело оценить наш старт сезона. Хорошо начали с победы над «Оренбургом». Потом были игры, где должны были набирать очки, но в концовке матчей их теряли.
С учетом потери наших лидеров и проблем с составом, оценю старт нормально. Ни хорошо и ни плохо. Хочется верить, что в этом сезоне мы будем бороться за первую восьмерку!» – сказал Ломаев.
- Накануне на старте Кубка России «Крылья Советов» уступили «Спартаку» (0:1).
- В РПЛ самарцы идут 9-ми.
- Ближайший соперник – ЦСКА (4 сентября).
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»