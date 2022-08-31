Ломаев оценил старт сезона для «Крыльев Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал старт сезона для команды нормальным.

«Тяжело оценить наш старт сезона. Хорошо начали с победы над «Оренбургом». Потом были игры, где должны были набирать очки, но в концовке матчей их теряли.

С учетом потери наших лидеров и проблем с составом, оценю старт нормально. Ни хорошо и ни плохо. Хочется верить, что в этом сезоне мы будем бороться за первую восьмерку!» – сказал Ломаев.