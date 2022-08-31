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    Ломаев оценил старт сезона для «Крыльев Советов»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал старт сезона для команды нормальным.

    «Тяжело оценить наш старт сезона. Хорошо начали с победы над «Оренбургом». Потом были игры, где должны были набирать очки, но в концовке матчей их теряли.

    С учетом потери наших лидеров и проблем с составом, оценю старт нормально. Ни хорошо и ни плохо. Хочется верить, что в этом сезоне мы будем бороться за первую восьмерку!» – сказал Ломаев.

    • Накануне на старте Кубка России «Крылья Советов» уступили «Спартаку» (0:1).
    • В РПЛ самарцы идут 9-ми.
    • Ближайший соперник – ЦСКА (4 сентября).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11534

      Алексей З 1 час назад

      Для начала тебя надо на лавку, это успокоит защиту .
      Во вторых, пора уже Осинькину что-то показать.
      Ну разлетаются "чертановские", а ты только с этим набором можешь что-то демонстрировать, с одним составом 7-8 лет ? Неужели Гурцкая прав и Осинькин только детский тренер ?

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