Терлецкий: «Игроки РПЛ отказываются от миллионных рекламных контрактов. Ради миллиона они не хотят выезжать из дома»

Журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий рассказал, почему российские футболисты отказываются от рекламных контрактов.
«Я знаю миллион историй, как русские футболисты отказываются от миллионных рекламных контрактов. При их зарплате миллион – это незначительно. Мол, мне ради миллиона из дома выезжать?» – сказал Терлецкий.
- Терлецкий работает в «СЭ» с 2020 года.
- До этого он писал для «Известий».
- У Терлецкого 2 телеграм-канала про футбол с суммарной аудиторией 35 тысяч человек.
Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского