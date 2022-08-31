Терлецкий: «Игроки РПЛ отказываются от миллионных рекламных контрактов. Ради миллиона они не хотят выезжать из дома»

Журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий рассказал, почему российские футболисты отказываются от рекламных контрактов.

«Я знаю миллион историй, как русские футболисты отказываются от миллионных рекламных контрактов. При их зарплате миллион – это незначительно. Мол, мне ради миллиона из дома выезжать?» – сказал Терлецкий.