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    Терлецкий: «Игроки РПЛ отказываются от миллионных рекламных контрактов. Ради миллиона они не хотят выезжать из дома»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий рассказал, почему российские футболисты отказываются от рекламных контрактов.

    «Я знаю миллион историй, как русские футболисты отказываются от миллионных рекламных контрактов. При их зарплате миллион – это незначительно. Мол, мне ради миллиона из дома выезжать?» – сказал Терлецкий.

    • Терлецкий работает в «СЭ» с 2020 года.
    • До этого он писал для «Известий».
    • У Терлецкого 2 телеграм-канала про футбол с суммарной аудиторией 35 тысяч человек.

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    Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11525

      Алексей З 50 минут назад

      Терлецкий просто пи...бол, как и весь СЭ.

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      Рейтинг: +156

      Фитоняшич 1 час назад

      Просто реклама овна, наверное, всякого.

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