Гаврилов назвал неприемлемым поведение Кокорина в «Фиорентине»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал отказ нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина переходить в кипрский «Арис».

«Я не в курсе, как ему там удобно или нет. Ну, пусть он сам решает, что ему делать. Контракт с «Фиорентиной» у него же есть, и по нему он деньги получает. То есть играть не надо, а деньги получает.

Его, может быть, это устраивает, я не знаю. Вообще для игрока это неприемлемо сидеть на лавке и просто получать зарплату, это как-то выглядит не очень.

Почему у Кокорина в целом не сложилось в Европе? Знаете, у многих наших не сложилось там, если возьмете статистику.

Европа – это совсем другой менталитет. А потом нашим людям тяжело конкурировать с местными, а сейчас еще намного сложнее, потому что уровень футбола, как бы сказать помягче, слабее, чем в Европе. Поэтому наши футболисты не выдерживают конкуренции», – сказал Гаврилов.