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    Гаврилов назвал неприемлемым поведение Кокорина в «Фиорентине»

    Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал отказ нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина переходить в кипрский «Арис».

    «Я не в курсе, как ему там удобно или нет. Ну, пусть он сам решает, что ему делать. Контракт с «Фиорентиной» у него же есть, и по нему он деньги получает. То есть играть не надо, а деньги получает.

    Его, может быть, это устраивает, я не знаю. Вообще для игрока это неприемлемо сидеть на лавке и просто получать зарплату, это как-то выглядит не очень.

    Почему у Кокорина в целом не сложилось в Европе? Знаете, у многих наших не сложилось там, если возьмете статистику.

    Европа – это совсем другой менталитет. А потом нашим людям тяжело конкурировать с местными, а сейчас еще намного сложнее, потому что уровень футбола, как бы сказать помягче, слабее, чем в Европе. Поэтому наши футболисты не выдерживают конкуренции», – сказал Гаврилов.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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