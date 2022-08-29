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    Семин: «Я бы пожелал Цорну добиться хотя бы маленького успеха в футболе»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова спортивного директора команды Томаса Цорна о болельщиках и решении отдать 12-й номер новичку Марио Митаю.

    Ранее Цорн заявил: «Болельщики – это масса, которая поддерживает команду. У них нет номера».

    «Цорну нужно понимать, в какой он клуб попал. Этот клуб был чемпионом, играл в Лиге чемпионов, собирал громадное количество болельщиков на стадионе.

    Я бы пожелал Цорну добиться хотя бы маленького успеха в футболе», — сказал Семин.

    • «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
    • Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года.
    • В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5207

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Поддержу Юрия Павловича. Есть клуб чемпион, обладатель кубков, есть традиции, есть "пришлые и недавние". Которые когда клуб на 9-м месте в таблице радостно рассказывают о своих успехах. Выводы можно делать по завоеванным титулам. Для справедливости - 2 последние игры атака хорошо, защита решето. Что и показали игры с Зенитом и Краснодаром.

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      Рейтинг: +529

      gunstilzit > Красногорск_Фан 23 минуты назад

      Не совсем согласен с Палычем.
      Надо ЛОКО с ТШ выигрывать,а Цорну обеспечивать команду.
      По словам Палыча он взял чемпионство вопреки Геркусу.
      Так какие претензии к Цорну?Что дали 12 номер Митаю?Так он сам попросил его.
      Легу по большому счёту всё равно на историю клуба,он приехал решать свои вопросы.
      Будем честны.

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