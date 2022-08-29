Семин: «Я бы пожелал Цорну добиться хотя бы маленького успеха в футболе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова спортивного директора команды Томаса Цорна о болельщиках и решении отдать 12-й номер новичку Марио Митаю.
Ранее Цорн заявил: «Болельщики – это масса, которая поддерживает команду. У них нет номера».
«Цорну нужно понимать, в какой он клуб попал. Этот клуб был чемпионом, играл в Лиге чемпионов, собирал громадное количество болельщиков на стадионе.
Я бы пожелал Цорну добиться хотя бы маленького успеха в футболе», — сказал Семин.
- «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
- Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года.
- В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»