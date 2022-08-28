Сперцян прокомментировал возможный переход Захаряна в «Челси»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Буду рад, если Захарян перейдет в «Челси». Такой шанс бывает раз в жизни. Стоит ли ему уезжать в 19 лет из России? Не знаю, не могу сказать.

Хотел бы я быть на месте Арсена? Посмотрим. Сейчас я здесь, забил шесть голов, и впереди еще много игр», – сказал Сперцян.