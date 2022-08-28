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    Сперцян прокомментировал возможный переход Захаряна в «Челси»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

    «Буду рад, если Захарян перейдет в «Челси». Такой шанс бывает раз в жизни. Стоит ли ему уезжать в 19 лет из России? Не знаю, не могу сказать.

    Хотел бы я быть на месте Арсена? Посмотрим. Сейчас я здесь, забил шесть голов, и впереди еще много игр», – сказал Сперцян.

    • Ранее агент Захаряна сказал, что согласование контракта с «Челси» на финальной стадии.
    • Лондонцы предложили за 19-летнего россиянина 15 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +361

      egor tikhonov 25 минут назад

      пусть едет. на асфальтный завод он уже заработал....

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