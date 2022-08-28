«Ростов» – ЦСКА: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и ЦСКА на матч 7-го тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Сильянов, Барйамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Тугарев, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.
ЦСКА: Акинфеев, Набакин, Дивеев, Мойзес, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Фукс, Кучаев, Ермаков, Лукин, Зделар, Мендес, Яковлев, Гайч.
- Матч пройдет в Ростове-на-Дону. Начало – в 19:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт РПЛ