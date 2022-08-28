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    «Ростов» – ЦСКА: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и ЦСКА на матч 7-го тура РПЛ.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Сильянов, Барйамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Тугарев, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

    ЦСКА: Акинфеев, Набакин, Дивеев, Мойзес, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Фукс, Кучаев, Ермаков, Лукин, Зделар, Мендес, Яковлев, Гайч.

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    Источник: сайт РПЛ

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