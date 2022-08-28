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РПЛ. «Локомотив» разгромил «Оренбург» (5:1), у Игнатьева хет-трик и ассист

28 августа 2022, 16:56
13

«Локомотив» в седьмом туре чемпионата России крупно обыграл «Оренбург». Хет-трик и ассист сделал форвард москвичей Иван Игнатьев.

Игнатьев впервые в карьере оформил хет-трик. В «Локомотиве» не было хет-триков в РПЛ с 2006 года, когда Дмитрий Лоськов забил три мяча «Рубину».

«Локомотив» победил второй раз подряд и поднялся на восьмое место. «Оренбург» идет 12-м.

«Оренбург» ни разу не брал очки на «РЖД Арене».

Россия. РПЛ. 7-й тур

Локомотив (Москва) – Оренбург – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Игнатьев, 8; 2:0 – Игнатьев, 12; 2:1 – Сычевой, 13; 3:1 – Игнатьев, 19; 4:1 – Керк, 53; 5:1 – Миранчук, 90+4 (с пенальти).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 46), Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас (Раков, 75), Керк (Багамаев, 87), Игнатьев (Раконьяц, 61), Камано (Куликов, 75).

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов (Эктов, 46), Хотулeв, Павловцев (Флорентин, 46), Печенин, Аюпов, Оганесян (Стаматов, 79), Марин (Гурциев, 62), Вера, Сычевой (Акоста, 87).

Предупреждения: Баринов, 82 – Павловец, 37; Хотулев, 84.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Игнатьев Иван
Комментарии (13)
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SpartakMoskwa
1661695250
Всех болел Локо с победой!! Смысла оценивать матч нет, так как Оренбург полный 0 На дистанции посмотрим
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PAREVG.
1661695252
С победой красно - зеленые!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но это ни разу не показатель, обыграть Химки и Оренбург, это не Зенит, Спартак или ЦСКА...
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Alex Y
1661696304
Локо с победой
Ответить
Enter2006
1661697245
Локомотив, вот сейчас молодцы! Надеюсь с более сильными командами тоже придут победы.
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Loko_Roma
1661697273
Ванька Игнатьев опять в загул уйдет, звизда жи
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Красногорск_Фан
1661697281
Команду сегодня проводили заслуженными аплодисментами. С победой. Давно не было матча с такими позитивными эмоциями. Игнатьев очень удивил. Приятно удивил. В обороне спасибо Худякову. Все остальные отыграли плохо. В любом случае - сегодня день победы, с чем всех поздравляю ! Об остальном подумаем завтра (с)
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GoLenaStop
1661697419
а, проводницы порвали оренбургский платок на маленькие кусочки... всем досталось Больше всех получил Игнатьев. Молодец. Локомотив - а, что у тебя с защитой? Стремно... Удачи командам!
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gor77
1661697830
Бомбардир! А фигли вы забыли про... Александра Бубнова и его "аналитику"? )))))) А. Бубнов: "Сегодня мы в очередной раз увидели: Иван хорош на рывке, грамотно открывается и предлагает себя. Да и в подыгрыше Игнатьев хорош. Это настоящее везение, что железнодорожники поверили в него. Если Игнатьев продолжит работать в том же духе, то обязательно раскроется. Но для форварда очень важно забивать регулярно!"
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ААМ
1661698061
Локо пока молодец среди овец. Жаль Оренбург. Команда на спаде.
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житель СПб
1661698809
Ну что - молодцы паровозы! Поздравления.
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