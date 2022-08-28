РПЛ. «Локомотив» разгромил «Оренбург» (5:1), у Игнатьева хет-трик и ассист

«Локомотив» в седьмом туре чемпионата России крупно обыграл «Оренбург». Хет-трик и ассист сделал форвард москвичей Иван Игнатьев.

Игнатьев впервые в карьере оформил хет-трик. В «Локомотиве» не было хет-триков в РПЛ с 2006 года, когда Дмитрий Лоськов забил три мяча «Рубину».

«Локомотив» победил второй раз подряд и поднялся на восьмое место. «Оренбург» идет 12-м.

«Оренбург» ни разу не брал очки на «РЖД Арене».

Россия. РПЛ. 7-й тур

Локомотив (Москва) – Оренбург – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Игнатьев, 8; 2:0 – Игнатьев, 12; 2:1 – Сычевой, 13; 3:1 – Игнатьев, 19; 4:1 – Керк, 53; 5:1 – Миранчук, 90+4 (с пенальти).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 46), Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас (Раков, 75), Керк (Багамаев, 87), Игнатьев (Раконьяц, 61), Камано (Куликов, 75).

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов (Эктов, 46), Хотулeв, Павловцев (Флорентин, 46), Печенин, Аюпов, Оганесян (Стаматов, 79), Марин (Гурциев, 62), Вера, Сычевой (Акоста, 87).

Предупреждения: Баринов, 82 – Павловец, 37; Хотулев, 84.

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