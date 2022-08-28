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    РПЛ. «Локомотив» разгромил «Оренбург» (5:1), у Игнатьева хет-трик и ассист

    «Локомотив» в седьмом туре чемпионата России крупно обыграл «Оренбург». Хет-трик и ассист сделал форвард москвичей Иван Игнатьев.

    Игнатьев впервые в карьере оформил хет-трик. В «Локомотиве» не было хет-триков в РПЛ с 2006 года, когда Дмитрий Лоськов забил три мяча «Рубину».

    «Локомотив» победил второй раз подряд и поднялся на восьмое место. «Оренбург» идет 12-м.

    «Оренбург» ни разу не брал очки на «РЖД Арене».

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Локомотив (Москва) – Оренбург – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 8; 2:0 – Игнатьев, 12; 2:1 – Сычевой, 13; 3:1 – Игнатьев, 19; 4:1 – Керк, 53; 5:1 – Миранчук, 90+4 (с пенальти).

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 46), Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас (Раков, 75), Керк (Багамаев, 87), Игнатьев (Раконьяц, 61), Камано (Куликов, 75).

    «Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов (Эктов, 46), Хотулeв, Павловцев (Флорентин, 46), Печенин, Аюпов, Оганесян (Стаматов, 79), Марин (Гурциев, 62), Вера, Сычевой (Акоста, 87).

    Предупреждения: Баринов, 82 – Павловец, 37; Хотулев, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Игнатьев – 1-й форвард «Локо» в 21 веке с хет-триком
    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1711

      gor77 3 минуты назад

      Бомбардир! А фигли вы забыли про... Александра Бубнова и его "аналитику"? ))))))
      А. Бубнов: "Сегодня мы в очередной раз увидели: Иван хорош на рывке, грамотно открывается и предлагает себя. Да и в подыгрыше Игнатьев хорош. Это настоящее везение, что железнодорожники поверили в него. Если Игнатьев продолжит работать в том же духе, то обязательно раскроется. Но для форварда очень важно забивать регулярно!"

      0
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      Рейтинг: +8530

      GoLenaStop 10 минут назад

      а, проводницы порвали оренбургский платок на маленькие кусочки... всем досталось
      Больше всех получил Игнатьев.
      Молодец.
      Локомотив - а, что у тебя с защитой? Стремно...
      Удачи командам!

      1
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      Рейтинг: +5202

      Красногорск_Фан 12 минут назад

      Команду сегодня проводили заслуженными аплодисментами. С победой. Давно не было матча с такими позитивными эмоциями. Игнатьев очень удивил. Приятно удивил. В обороне спасибо Худякову. Все остальные отыграли плохо. В любом случае - сегодня день победы, с чем всех поздравляю ! Об остальном подумаем завтра (с)

      1
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      Рейтинг: +1371

      Loko_Roma 12 минут назад

      Ванька Игнатьев опять в загул уйдет, звизда жи

      2
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      Рейтинг: +4481

      Enter2006 12 минут назад

      Локомотив, вот сейчас молодцы!
      Надеюсь с более сильными командами тоже придут победы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1571

      Alex Y 28 минут назад

      Локо с победой

      1
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      Рейтинг: +901

      Сделаны из Дерева 30 минут назад

      В пердив пуховиков срочно нужно)) -6 для лазурных)))))
      С победой Локо.

      0
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      Рейтинг: +4793

      PAREVG. 46 минут назад

      С победой красно - зеленые!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Но это ни разу не показатель, обыграть Химки и Оренбург, это не Зенит, Спартак или ЦСКА...

      5
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      Рейтинг: +523

      gunstilzit > PAREVG. 42 минуты назад

      Всё придёт!
      Уже физика приходит в норму.

      2
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      Рейтинг: +4793

      PAREVG. > gunstilzit 33 минуты назад

      Вот только в обороне, как был проходной двор. так и остался.
      Почти никакой Оренбург. нанес 20!!! ударов по воротам, из них 9 в створ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Это вообще никуда не годится, Едвай, Тикнизян и Мардишвили должны играть в ФНЛ. это еще Мампаси не было, иначе вообще была бы ничья...

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      Рейтинг: +5202

      Красногорск_Фан > PAREVG. 15 минут назад

      Согласен, в обороне бардак. Спасает только Худяков. Сколько он еще выдержит если каждый матч так пожарят

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      Рейтинг: +794

      SpartakMoskwa 46 минут назад

      Всех болел Локо с победой!!
      Смысла оценивать матч нет, так как Оренбург полный 0
      На дистанции посмотрим

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