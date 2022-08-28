Игнатьев – в старте «Локо» на матч с «Оренбургом», Изидор – вне заявки из-за повреждения

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом».

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.

Запасные: Гилерме, Савин, Погостнов, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Беликов, Багамаев, Раков, Раконьяц.

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулeв, Павловцев, Печенин, Аюпов, Оганесян, Марин, Вера, Сычевой.

Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Титков, Флорентин, Гурциев, Акоста.

«В ходе тренировки перед игрой с «Оренбургом» Изидор неудачно упал и получил незначительные повреждение плечевого сустава. Медицинским штабом совместно с тренерским было решено поберечь игрока в предстоящем матче», – так «Локомотив» в своем телеграме объяснил отсутствие форварда Вильсона Изидора.