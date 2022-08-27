Бальде прокомментировал подписание контракта со «Спартаком»

Новичок «Спартака» Бальде Кейта поделился эмоциями в связи с переходом в московский клуб.
«Счастлив оказаться в «Спартаке» и стать частью этого прекрасного клуба с отличной командой и шикарными болельщиками.
Когда появился этот вариант, я пообщался с агентом и решил, что готов приехать сюда. Это интересный и важный вызов для меня.
Знаю о проблемах, которые есть, но я полон желания хорошо выполнять свою работу», – сказал 27-летний вингер.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
- Сенегалец взял себе 9-й игровой номер.
Источник: ютуб-канал «Спартака»