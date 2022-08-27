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Бальде прокомментировал подписание контракта со «Спартаком»

27 августа 2022, 12:51
6

Новичок «Спартака» Бальде Кейта поделился эмоциями в связи с переходом в московский клуб.

«Счастлив оказаться в «Спартаке» и стать частью этого прекрасного клуба с отличной командой и шикарными болельщиками.

Когда появился этот вариант, я пообщался с агентом и решил, что готов приехать сюда. Это интересный и важный вызов для меня.

Знаю о проблемах, которые есть, но я полон желания хорошо выполнять свою работу», – сказал 27-летний вингер.

  • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
  • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
  • Сенегалец взял себе 9-й игровой номер.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кейта Бальде
Комментарии (6)
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Derzkiy1
1661596750
Сильный игрок
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VVM1964
1661596966
ДЕРЗАЙ !!!
Ответить
nik55
1661598408
удачи
Ответить
zigbert
1661599840
Удачи тебе в Спартаке Бальде!
Ответить
шахта Заполярная
1661609380
Не хило было бы если грязным дубль сделал. А так удачи в Великом клубе Спартак.
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