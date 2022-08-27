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    Бальде прокомментировал подписание контракта со «Спартаком»

    Новичок «Спартака» Бальде Кейта поделился эмоциями в связи с переходом в московский клуб.

    «Счастлив оказаться в «Спартаке» и стать частью этого прекрасного клуба с отличной командой и шикарными болельщиками.

    Когда появился этот вариант, я пообщался с агентом и решил, что готов приехать сюда. Это интересный и важный вызов для меня.

    Знаю о проблемах, которые есть, но я полон желания хорошо выполнять свою работу», – сказал 27-летний вингер.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Сенегалец взял себе 9-й игровой номер.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +216

      Аден 28 минут назад

      Поглядим. Будем надеяться, что сможешь выдать лучшие матчи играя за лучший клуб
      России.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97794

      zigbert 1 час назад

      Удачи тебе в Спартаке Бальде!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7339

      nik55 2 часа назад

      удачи

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32830

      VVM1964 2 часа назад

      ДЕРЗАЙ !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2950

      Derzkiy1 2 часа назад

      Сильный игрок

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