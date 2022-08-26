Гранат: «Динамо» не следует продавать Захаряна «Челси» за 15 миллионов»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— «Динамо» точно не следует расставаться с Захаряном за 15 миллионов евро, если клуб хочет бороться за высокие места. Для самого Арсена переход в «Челси» — это огромный шаг вперед.

— Арсену будет сложно в Лондоне?

— Ему будет сложно не из-за неприязни к русским людям, а из-за уровня футбола в Англии. Там очень высокие скорости, поэтому Захаряну будет непросто.