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    Гранат: «Динамо» не следует продавать Захаряна «Челси» за 15 миллионов»

    Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    — «Динамо» точно не следует расставаться с Захаряном за 15 миллионов евро, если клуб хочет бороться за высокие места. Для самого Арсена переход в «Челси» — это огромный шаг вперед.

    — Арсену будет сложно в Лондоне?

    — Ему будет сложно не из-за неприязни к русским людям, а из-за уровня футбола в Англии. Там очень высокие скорости, поэтому Захаряну будет непросто.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4044

      mutabor0992 24 минуты назад

      Не следует...И деньги стырят и игрока не будет.

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      Рейтинг: +7376

      Томик 25 минут назад

      У "динамо" никто и не спросит. Выплатят сколько в контракте прописано и адью. А насчет неприязни...Сейчас ему гражданство поменяют и будет он за свою новую старую родину играть спокойно. Скажут, что заставили за РФ играть. А теперь спасли его бедного. Так и будет примерно. Это если вообще ситуация существует не только в чьих-то фантазиях.

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