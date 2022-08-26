Юран: «Захарян в «Челси»? Есть реальные вещи, а есть виртуальные»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Реален ли переход Захаряна в «Челси» или нет, я не знаю. До этого уже про многих писали, что кто-то переходит в какую-то команду, и ничего не происходило.

Я поиграл в Европе десять лет: если им реально кто-то интересен, они прилетают в Россию и забирают его — всe! А сейчас идут обычные разговоры. Не хочу рассуждать даже гипотетически о его игре в Англии. Есть реальные вещи и виртуальные», – сказал Юран.