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    Юран: «Захарян в «Челси»? Есть реальные вещи, а есть виртуальные»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «Реален ли переход Захаряна в «Челси» или нет, я не знаю. До этого уже про многих писали, что кто-то переходит в какую-то команду, и ничего не происходило.

    Я поиграл в Европе десять лет: если им реально кто-то интересен, они прилетают в Россию и забирают его — всe! А сейчас идут обычные разговоры. Не хочу рассуждать даже гипотетически о его игре в Англии. Есть реальные вещи и виртуальные», – сказал Юран.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии1
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      fakeid 22 минуты назад

      юрий жирков.

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