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  • Алаев: «Когда Косово приняли в УЕФА, западная юриспруденция перестала для меня существовать»

Алаев: «Когда Косово приняли в УЕФА, западная юриспруденция перестала для меня существовать»

26 августа 2022, 16:32
10

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о двойных стандартах УЕФА в вопросе Крыма и Косово.

– Вы недавно встречались в Хельсинки с представителями ФИФА и УЕФА. Об этом мало кто знает. Могли бы рассказать?

– Это были неофициальные контакты. Обсуждался российский футбол.

– Каким был разговор?

– Разговор был о том, что с 2014 года Крым является особой территорией под эгидой УЕФА.

– В отличие от Косова.

– Как принимали Косово – это отдельная история. В тот день для меня перестали существовать западная юриспруденция и институт права.

– Почему?

– На тот момент членом УЕФА могла стать только страна, признанная ООН. Они быстренько поменяли устав УЕФА и стали допускать в свой состав государства, которые признаются большинством стран ООН. Я сразу такой: ммм... а так можно было?

– Почему так важно было принять Косово?

– Влияние других стран.

– А вы при разговоре с УЕФА и ФИФА приводите в пример Косово? Особенно в контексте Крыма.

– Уходят от ответа.

– Как, если их спросить в лоб? Вот есть такое решение, вот – такое.

– Иногда переговоры – очень сложный процесс. Для футбольных организаций других стран это «особая территория». За эти восемь лет мы выходили с большим количеством инициатив, но все они блокировались.

При этом коллеги из ФИФА и УЕФА также не смогли реализовать ни одну из своих инициатив. Даже деньги, которые решением исполкома УЕФА были выделены на развитие футбола в Крыму, не смогли отправить в Крымский футбольный союз.

Там было 1 или 2 миллиона евро.

– Почему?

– Потому что они пытались сделать это через Украину.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (10)
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Давид59
1661526107
Я так думаю, что казусы Косово и Крыма "слегка" отличаются. В случае с Косово был референдум. А в случае с Крымом был "референдум"
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Красногвардейчик
1661526631
Нужно плюнуть на эту ФИФУ....и делать по русски
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Sergh4
1661527310
Ну так тогда давно бы уже решил вопрос с включением крымских клубов.
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