Алаев: «Когда Косово приняли в УЕФА, западная юриспруденция перестала для меня существовать»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о двойных стандартах УЕФА в вопросе Крыма и Косово.

– Вы недавно встречались в Хельсинки с представителями ФИФА и УЕФА. Об этом мало кто знает. Могли бы рассказать?

– Это были неофициальные контакты. Обсуждался российский футбол.

– Каким был разговор?

– Разговор был о том, что с 2014 года Крым является особой территорией под эгидой УЕФА.

– В отличие от Косова.

– Как принимали Косово – это отдельная история. В тот день для меня перестали существовать западная юриспруденция и институт права.

– Почему?

– На тот момент членом УЕФА могла стать только страна, признанная ООН. Они быстренько поменяли устав УЕФА и стали допускать в свой состав государства, которые признаются большинством стран ООН. Я сразу такой: ммм... а так можно было?

– Почему так важно было принять Косово?

– Влияние других стран.

– А вы при разговоре с УЕФА и ФИФА приводите в пример Косово? Особенно в контексте Крыма.

– Уходят от ответа.

– Как, если их спросить в лоб? Вот есть такое решение, вот – такое.

– Иногда переговоры – очень сложный процесс. Для футбольных организаций других стран это «особая территория». За эти восемь лет мы выходили с большим количеством инициатив, но все они блокировались.

При этом коллеги из ФИФА и УЕФА также не смогли реализовать ни одну из своих инициатив. Даже деньги, которые решением исполкома УЕФА были выделены на развитие футбола в Крыму, не смогли отправить в Крымский футбольный союз.

Там было 1 или 2 миллиона евро.

– Почему?

– Потому что они пытались сделать это через Украину.