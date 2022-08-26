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    Алаев: «Когда Косово приняли в УЕФА, западная юриспруденция перестала для меня существовать»

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о двойных стандартах УЕФА в вопросе Крыма и Косово.

    – Вы недавно встречались в Хельсинки с представителями ФИФА и УЕФА. Об этом мало кто знает. Могли бы рассказать?

    – Это были неофициальные контакты. Обсуждался российский футбол.

    – Каким был разговор?

    – Разговор был о том, что с 2014 года Крым является особой территорией под эгидой УЕФА.

    – В отличие от Косова.

    – Как принимали Косово – это отдельная история. В тот день для меня перестали существовать западная юриспруденция и институт права.

    – Почему?

    – На тот момент членом УЕФА могла стать только страна, признанная ООН. Они быстренько поменяли устав УЕФА и стали допускать в свой состав государства, которые признаются большинством стран ООН. Я сразу такой: ммм... а так можно было?

    – Почему так важно было принять Косово?

    – Влияние других стран.

    – А вы при разговоре с УЕФА и ФИФА приводите в пример Косово? Особенно в контексте Крыма.

    – Уходят от ответа.

    – Как, если их спросить в лоб? Вот есть такое решение, вот – такое.

    – Иногда переговоры – очень сложный процесс. Для футбольных организаций других стран это «особая территория». За эти восемь лет мы выходили с большим количеством инициатив, но все они блокировались.

    При этом коллеги из ФИФА и УЕФА также не смогли реализовать ни одну из своих инициатив. Даже деньги, которые решением исполкома УЕФА были выделены на развитие футбола в Крыму, не смогли отправить в Крымский футбольный союз.

    Там было 1 или 2 миллиона евро.

    – Почему?

    – Потому что они пытались сделать это через Украину.

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    Источник: «Чемпионат»

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