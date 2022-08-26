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    «Челси» предложил Захаряну контракт до 2028 года (Николо Скира)

    Переговоры «Челси» с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном находятся на финальной стадии.

    По информации инсайдера Николо Скиры, лондонский клуб предложил 19-летнему россиянину контракт до лета 2028 года.

    • Сообщалось, что «Челси» предложил «Динамо» за Захаряна 15 миллионов евро.
    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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