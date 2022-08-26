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    Алаев объяснил, почему РФС публикует переговоры судей с VAR, хотя это запрещено ФИФА

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о публикации переговоров судей после матчей.

    «Запрещено публиковать переговоры судей с VAR, но в рамках обучения – возможно. Вот мы и обучаем. Показываем, как оно работает.

    ФИФА запрещает выкладывать онлайн переговоры судей — сейчас это невозможно. Я уверен, что к этому однажды придeм.

    У меня есть пример из другого вида спорта. Мне запомнилось, как я был в Лондоне на финале чемпионата мира по регби в 2015-м. Я думал, что футбол технологически лучше развит, чем регби. А там при входе на 82-тысячный стадион выдают всем наушники, чтобы слышать судью.

    Понятно, что в футболе IFAB – более консервативная организация, но всe равно за этим будущее», — сказал Алаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4444

      Enter2006 50 минут назад

      А можно нам выдавать при входе на стадион наушники, чтобы слышать комментаторов Матч ТВ и Матч премьер. Прикольно очень болтают, прям иногда анекдоты сыпят. )) А то FAN ID, FAN ID... не туда бюджеты тратятся. ))

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