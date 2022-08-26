Алаев объяснил, почему РФС публикует переговоры судей с VAR, хотя это запрещено ФИФА

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о публикации переговоров судей после матчей.

«Запрещено публиковать переговоры судей с VAR, но в рамках обучения – возможно. Вот мы и обучаем. Показываем, как оно работает.

ФИФА запрещает выкладывать онлайн переговоры судей — сейчас это невозможно. Я уверен, что к этому однажды придeм.

У меня есть пример из другого вида спорта. Мне запомнилось, как я был в Лондоне на финале чемпионата мира по регби в 2015-м. Я думал, что футбол технологически лучше развит, чем регби. А там при входе на 82-тысячный стадион выдают всем наушники, чтобы слышать судью.

Понятно, что в футболе IFAB – более консервативная организация, но всe равно за этим будущее», — сказал Алаев.