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  • Алаев объяснил, почему РФС публикует переговоры судей с VAR, хотя это запрещено ФИФА

Алаев объяснил, почему РФС публикует переговоры судей с VAR, хотя это запрещено ФИФА

26 августа 2022, 09:14
2

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о публикации переговоров судей после матчей.

«Запрещено публиковать переговоры судей с VAR, но в рамках обучения – возможно. Вот мы и обучаем. Показываем, как оно работает.

ФИФА запрещает выкладывать онлайн переговоры судей — сейчас это невозможно. Я уверен, что к этому однажды придeм.

У меня есть пример из другого вида спорта. Мне запомнилось, как я был в Лондоне на финале чемпионата мира по регби в 2015-м. Я думал, что футбол технологически лучше развит, чем регби. А там при входе на 82-тысячный стадион выдают всем наушники, чтобы слышать судью.

Понятно, что в футболе IFAB – более консервативная организация, но всe равно за этим будущее», — сказал Алаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (2)
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Enter2006
1661496625
А можно нам выдавать при входе на стадион наушники, чтобы слышать комментаторов Матч ТВ и Матч премьер. Прикольно очень болтают, прям иногда анекдоты сыпят. )) А то FAN ID, FAN ID... не туда бюджеты тратятся. ))
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alp
1661502807
то есть, здесь мы на запрет фифа кладем а принять крымские команды очкуем. молодец алаев. последовательно и без ***** стандартов
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