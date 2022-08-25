Ди Марцио подтвердил, что «Челси» сделал предложение по Захаряну

«Челси» работает над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб надеется закрыть сделку по 19-летнему футболисту как можно быстрее.

«Челси» уже сделал официальное предложение о переходе россиянина – в нем видят игрока будущего.

Переговорами занимается агент Рафаэла Пимента. Сообщалось, что покупка хавбека обойдется англичанам в 15 миллионов евро.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Чeлси»