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    Ди Марцио подтвердил, что «Челси» сделал предложение по Захаряну

    «Челси» работает над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб надеется закрыть сделку по 19-летнему футболисту как можно быстрее.

    «Челси» уже сделал официальное предложение о переходе россиянина – в нем видят игрока будущего.

    Переговорами занимается агент Рафаэла Пимента. Сообщалось, что покупка хавбека обойдется англичанам в 15 миллионов евро.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    25.08.2022 23:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Денис_Я 56 минут назад

      Что-то пзджом попахивает))))))))))) У Челси в молодёжке таких Захарянов как конь наё.....

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