Ди Марцио подтвердил, что «Челси» сделал предложение по Захаряну

«Челси» работает над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб надеется закрыть сделку по 19-летнему футболисту как можно быстрее.

«Челси» уже сделал официальное предложение о переходе россиянина – в нем видят игрока будущего.

Переговорами занимается агент Рафаэла Пимента. Сообщалось, что покупка хавбека обойдется англичанам в 15 миллионов евро.