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    «Факел» извинился перед «Спартаком»: «Мы допустили некорректную формулировку»

    «Факел» выступил с заявлением по ситуации с запретом на проход на матч со «Спартаком» с символикой московского клуба.

    «Спартак» официально отказался от гостевой квоты. Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на Северную трибуну. Места на остальных трибунах выкуплены по абонементной программе.

    Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе. На матче со «Спартаком» гостевого сектора не будет как такового. И мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика.

    Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку – в нашем городе рады всем любителям футбола», – сообщили в клубе.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3271

      lordmrv 29 минут назад

      Поздно, Факел, поздно. Камингаут вы уже совершили)))

      0
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      Рейтинг: +13460

      playsh 45 минут назад

      В Воронеже болельщики Факела,они же,практически все - читай,болельщики Спартака,и это правда.Валерий Шмаров,бывший игрок Спартака,воспитанник Воронежа.Так,что это игра будет для Воронежа обалденным праздником,не взирая на результат.И не надо здесь пургу нагонять,Спартак в Воронеже ждут и любят,я это знаю точно.

      1
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      Рейтинг: +11807

      BRO_football 1 час назад

      Фанаты Спартака всё равно матчи бойкотируют из-за Fan ID. Какое им дело до билетов на матч Факела?

      0
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      Рейтинг: +5185

      Беспонтий 1 час назад

      один звонок алаева и инцидент сошёл на нет
      у спартака появился преданный админресурс

      5
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      Рейтинг: +1974

      моэм 1 час назад

      Очередное предматчевое Шоу , спровоцированное Спартаком посредством ПОЛНОГО ОТКАЗА ОТ КВОТЫ ДЛЯ СВОИХ ФАНОВ И КАК СЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ДЛЯ ФАКЕЛА закончилось ... ну а Факел , как УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ , не мог спустить 2на тормозах " такое столичное пренебрежение и как смог , но показал , свои зубы ....а потом , как воспитанный человек извинился .

      1
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      Рейтинг: +1956

      Romio-xxx > моэм 1 час назад

      При чем здесь шоу,клоун?Спартак вообще ничего не провоцировал.Так бы каждый уважающий себя клуб поступил!!!

      2
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      Рейтинг: +16630

      ilichkadr 2 часа назад

      Свинячие головы подобные разъяснения не приемлют.

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      Рейтинг: +517

      Спартач80 > ilichkadr 1 час назад

      Если бы подобное случилось с Зенитом-Воронеж был бы отключен от газа,а на Бомбардире был бы вой,в перемешку со взрывающимися пуканами б.о.м.ж.е.й...

      4
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      Рейтинг: +16630

      ilichkadr > Спартач80 24 минуты назад

      Да, брось ерунду нести. Для тех у кого в голове мозги, а не прошлогодняя солома ответ здесь:"«Спартак» официально отказался от гостевой квоты. Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на Северную трибуну."

      P.S. Перевожу на простой уличный язык. Те кто приобрёл (будет приобретать) билеты на на Северную трибуну не могут быть на ней с атрибутикой гостевой команды. Со своей-факеловской, ****, быковой, конской........ и т.д. -ПОЖАЛУЙСТА!
      Теперь Ферштейн, а Спартач80 ?

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      Рейтинг: +517

      Спартач80 > ilichkadr 4 минуты назад

      В том-то и дело,что в том же Воронеже болельщиков Спартака больше,чем Факела.И многие из болельщиков Факела,я уверен что болеть будут за красивый футбол,ибо симпатии к обеим командам.

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      Рейтинг: +16858

      Cleaner 2 часа назад

      Дешевая отмаза!...(((

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      Рейтинг: +16630

      ilichkadr > Cleaner 2 часа назад

      Ну, почему отмаза? Если «Спартак» официально отказался от гостевой квоты, т.е. его болельщиков не будет, то почему бы и не продвинуть свою(факеловскую) символику?
      Согласен, что формулировка кривая, но это не повод метать бисер. ЕГЭшники пишут, а это диагноз.

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      Рейтинг: +16858

      Cleaner > ilichkadr 49 минут назад

      Если я захочу прийти на матч Факел -Спартак с атрибутикой Ахмата, НИКТО не вправе мне в этом отказать. И квоты тут СОВЕРШЕННО не при чем. Тут не ЕГЭшники косячили, а потерявшая связь с реальностью местная власть.

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      Рейтинг: +517

      Спартач80 2 часа назад

      Переобувка в воздухе.

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