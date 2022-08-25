«Факел» извинился перед «Спартаком»: «Мы допустили некорректную формулировку»

«Факел» выступил с заявлением по ситуации с запретом на проход на матч со «Спартаком» с символикой московского клуба.

«Спартак» официально отказался от гостевой квоты. Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на Северную трибуну. Места на остальных трибунах выкуплены по абонементной программе.

Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе. На матче со «Спартаком» гостевого сектора не будет как такового. И мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика.

Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку – в нашем городе рады всем любителям футбола», – сообщили в клубе.