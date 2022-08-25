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  • «Факел» извинился перед «Спартаком»: «Мы допустили некорректную формулировку»

«Факел» извинился перед «Спартаком»: «Мы допустили некорректную формулировку»

25 августа 2022, 13:31
15

«Факел» выступил с заявлением по ситуации с запретом на проход на матч со «Спартаком» с символикой московского клуба.

«Спартак» официально отказался от гостевой квоты. Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на Северную трибуну. Места на остальных трибунах выкуплены по абонементной программе.

Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе. На матче со «Спартаком» гостевого сектора не будет как такового. И мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика.

Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку – в нашем городе рады всем любителям футбола», – сообщили в клубе.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (15)
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ilichkadr
1661424449
Свинячие головы подобные разъяснения не приемлют.
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моэм
1661425196
Очередное предматчевое Шоу , спровоцированное Спартаком посредством ПОЛНОГО ОТКАЗА ОТ КВОТЫ ДЛЯ СВОИХ ФАНОВ И КАК СЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ДЛЯ ФАКЕЛА закончилось ... ну а Факел , как УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ , не мог спустить 2на тормозах " такое столичное пренебрежение и как смог , но показал , свои зубы ....а потом , как воспитанный человек извинился .
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Беспонтий
1661425978
один звонок алаева и инцидент сошёл на нет у спартака появился преданный админресурс
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BRO_football
1661426863
Фанаты Спартака всё равно матчи бойкотируют из-за Fan ID. Какое им дело до билетов на матч Факела?
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Plyash
1661429284
В Воронеже болельщики Факела,они же,практически все - читай,болельщики Спартака,и это правда.Валерий Шмаров,бывший игрок Спартака,воспитанник Воронежа.Так,что это игра будет для Воронежа обалденным праздником,не взирая на результат.И не надо здесь пургу нагонять,Спартак в Воронеже ждут и любят,я это знаю точно.
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lordmrv
1661430244
Поздно, Факел, поздно. Камингаут вы уже совершили)))
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gennadiy
1661432902
Что за дискриминацыя в России, Факел что, самый помойный клуб или руководство такое дибильное?
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zigbert
1661449723
Надо быть более внимательным к своим высказываниям.
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