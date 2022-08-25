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  • Гендиректор «Факела»: «Не будем кошмарить людей с символикой «Спартака»

Гендиректор «Факела»: «Не будем кошмарить людей с символикой «Спартака»

25 августа 2022, 12:43
6

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал запрет на проход на матч со «Спартаком» с символикой московского клуба.

«Мы начали продавать билеты только на северную трибуну за воротами нашим болельщикам, так как «Спартак» отказался от своей квоты. Эта квота отошла нашим болельщикам, потому что все остальные трибуны у нас выкуплены абонементами. Ситуация простая.

Но даже если завтра на северную трибуну придут люди с символикой «Спартака», их кошмарить никто не будет», — сказал Асхабадзе.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Асхабадзе Роман
Комментарии (6)
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alp
1661422294
то есть спартак сам чтоли создал критическую ситуацию не подумав о своих болельщиках?? все равно факел не может запрещать символику соперников.
Ответить
R_a_i_n
1661422408
Конечно не будете...
Ответить
Январь 59
1661422986
Вот и решили вопрос
Ответить
neim
1661429442
Судя по всему, Факел собрался дать бой Спартаку на своем поле. Дай бог, чтобы получилось ))).
Ответить
gennadiy
1661433173
Долго думал...?
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