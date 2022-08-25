Гендиректор «Факела»: «Не будем кошмарить людей с символикой «Спартака»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал запрет на проход на матч со «Спартаком» с символикой московского клуба.

«Мы начали продавать билеты только на северную трибуну за воротами нашим болельщикам, так как «Спартак» отказался от своей квоты. Эта квота отошла нашим болельщикам, потому что все остальные трибуны у нас выкуплены абонементами. Ситуация простая.

Но даже если завтра на северную трибуну придут люди с символикой «Спартака», их кошмарить никто не будет», — сказал Асхабадзе.