Где смотреть «Факел» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 27 августа

«Факел» и «Спартак» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 27 августа.
- Встреча пройдет в Воронеже на стадионе «Центральный».
- Начало – в 17:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел – Спартак
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 17:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Факел – Спартак
- Победа «Факела» – 4.50
- Ничья – 4.05
- Победа «Спартака» – 1.70
Источник: «Бомбардир»