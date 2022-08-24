В УЕФА прокомментировали решение допустить крымские клубы в ФНЛ

В УЕФА отреагировала на решение принять крымские клубы в ФНЛ со следующего сезона в случае прохождения лицензирования.

«Мы просим Вас ознакомиться со следующим решением, принятым Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года:

«Что касается ситуации в Крыму, и в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года, Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных РФС, начиная с 1 января 2015 года, и чтобы регион рассматривался как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — сообщили в УЕФА.