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    В УЕФА прокомментировали решение допустить крымские клубы в ФНЛ

    В УЕФА отреагировала на решение принять крымские клубы в ФНЛ со следующего сезона в случае прохождения лицензирования.

    «Мы просим Вас ознакомиться со следующим решением, принятым Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года:

    «Что касается ситуации в Крыму, и в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года, Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных РФС, начиная с 1 января 2015 года, и чтобы регион рассматривался как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — сообщили в УЕФА.

    • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
    • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.

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    Источник: Sport24

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