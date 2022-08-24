Геркус заявил, что предлагал назначить Кержакова главным тренером «Торпедо»

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о выборе нового главного тренера клуба.

— Правда ли, что вы лоббировали кандидатуру Александра Кержакова на пост главного тренера «Торпедо»?

— И да, и нет. Мы обсуждали разные кандидатуры на замену Александру Бородюку. Правда то, что Кержакова предложил я. Говорить о лоббировании было бы преувеличением.

Обсуждали несколько вариантов, включая приглашение авторитетных специалистов со стороны. Сошлись на том, что нужно дать шанс тем, кто уже работал в нашем коллективе — Николаю Савичеву и Николаю Ковардаеву.