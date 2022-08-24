Луческу: «Динамо» К не готово играть на уровне ЛЧ. Мы могли пропустить от «Бенфики» 6-7 голов»

Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал исход ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:3).
«Нельзя допускать столько ошибок. Мы не готовы играть на таком уровне. Могли пропустить шесть-семь голов. Большая разница между командами. «Динамо» давало сопернику шансы», – сказал румын.
- «Динамо» по сумме 2 матчей уступило со счетом 0:5.
- Украинцы выступят в группе Лиги Европы.
- Луческу тренирует «Динамо» с 2020 года.
Источник: O Jogo