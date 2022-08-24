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    Луческу: «Динамо» К не готово играть на уровне ЛЧ. Мы могли пропустить от «Бенфики» 6-7 голов»

    Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал исход ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:3).

    «Нельзя допускать столько ошибок. Мы не готовы играть на таком уровне. Могли пропустить шесть-семь голов. Большая разница между командами. «Динамо» давало сопернику шансы», – сказал румын.

    • «Динамо» по сумме 2 матчей уступило со счетом 0:5.
    • Украинцы выступят в группе Лиги Европы.
    • Луческу тренирует «Динамо» с 2020 года.

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    Источник: O Jogo

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    Сегодня, 08:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24579

      bset 27 минут назад

      Там наверное половина команды ушла. Ничего удивительного

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