Ветеран «Торпедо»: «Дай бог, чтобы китайцы купили клуб. Болельщики молятся за это»

Бывший игрок «Торпедо» Вадим Никонов прокомментировал информацию о возможной покупке клуба китайским банком.

«Дай бог, чтобы купили. Я двумя руками и ногами за то, чтобы кто-то – хоть и китайцы – купил и сделал падшую в неизвестность команду, которой нужна материальная помощь. Болельщики «Торпедо» и те, кто там играл, молятся за это предложение. Клуб рабочий.

Я просто аплодирую китайцам. Какими бы они ни были, но будет какой-то прорыв и сдвиг. Как можно было Бородюка убрать? Дайте половину бюджета любой команды РПЛ «Торпедо» – всe пойдeт как по маслу», – сказал Никонов.