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    Ветеран «Торпедо»: «Дай бог, чтобы китайцы купили клуб. Болельщики молятся за это»

    Бывший игрок «Торпедо» Вадим Никонов прокомментировал информацию о возможной покупке клуба китайским банком.

    «Дай бог, чтобы купили. Я двумя руками и ногами за то, чтобы кто-то – хоть и китайцы – купил и сделал падшую в неизвестность команду, которой нужна материальная помощь. Болельщики «Торпедо» и те, кто там играл, молятся за это предложение. Клуб рабочий.

    Я просто аплодирую китайцам. Какими бы они ни были, но будет какой-то прорыв и сдвиг. Как можно было Бородюка убрать? Дайте половину бюджета любой команды РПЛ «Торпедо» – всe пойдeт как по маслу», – сказал Никонов.

    • «Торпедо» вернулся в РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • Команда набрала 1 очко в 6 турах чемпионата и занимает последнее место в таблице.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5248

      ySS 1 час назад

      Вряд ли это правда

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      Рейтинг: +45

      Ill Ich 1 час назад

      Китай не пускает на свой рынок инородцев. Наша власть платит им той же монетой и не допустит усиления влияния КНР, в какой бы ипостаси они ни пытались тут появиться.

      0
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      Рейтинг: +619

      3meeeD > Ill Ich 22 минуты назад

      Чушь написал

      0
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      Рейтинг: +7472

      mihail200606 1 час назад

      Дожили...

      0
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      Рейтинг: +24577

      bset 1 час назад

      Надо брать. Крепкий клуб ФНЛ

      0
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      Рейтинг: -51

      Житель планетв Земля 2 часа назад

      Русский с китацем братья навек..Песня 1949 года )))

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      Рейтинг: +1268

      Сергей Каспийский 2 часа назад

      Вот вам и последствия реформации страны Горбачевым, Ельциным, .... Получается наш бизнес обворовывает народ, деньги переводит за рубеж, их дети там кайфуют, а КИТАЙЦЫ БУДУТ РАЗВИВАТЬ наш фк ТОРПЕДО:)) Может пора наших биZнесменоV раком поставить. Перевел деньги из страны - плати налог 100%.

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      Рейтинг: +360

      Stavr007 2 часа назад

      продать зад китайцам, это не тоже самое, что лечь под америкосов?

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      Рейтинг: +747

      Suvorov51 2 часа назад

      Да убили заводской клуб, команда была очень приличная, но пришли к власти долбояны и РОССИЯ рухнула, а с ней и весь спорт

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      Рейтинг: +1539

      Alex Y 2 часа назад

      А почему бы и нет , чем больше таких клубов тем лучше))

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