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  • Ветеран «Торпедо»: «Дай бог, чтобы китайцы купили клуб. Болельщики молятся за это»

Ветеран «Торпедо»: «Дай бог, чтобы китайцы купили клуб. Болельщики молятся за это»

23 августа 2022, 20:59
12

Бывший игрок «Торпедо» Вадим Никонов прокомментировал информацию о возможной покупке клуба китайским банком.

«Дай бог, чтобы купили. Я двумя руками и ногами за то, чтобы кто-то – хоть и китайцы – купил и сделал падшую в неизвестность команду, которой нужна материальная помощь. Болельщики «Торпедо» и те, кто там играл, молятся за это предложение. Клуб рабочий.

Я просто аплодирую китайцам. Какими бы они ни были, но будет какой-то прорыв и сдвиг. Как можно было Бородюка убрать? Дайте половину бюджета любой команды РПЛ «Торпедо» – всe пойдeт как по маслу», – сказал Никонов.

  • «Торпедо» вернулся в РПЛ по итогам прошлого сезона.
  • Команда набрала 1 очко в 6 турах чемпионата и занимает последнее место в таблице.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо
Комментарии (12)
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Alex Y
1661278156
А почему бы и нет , чем больше таких клубов тем лучше))
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Stavr007
1661278764
продать зад китайцам, это не тоже самое, что лечь под америкосов?
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mihail200606
1661280052
Дожили...
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Ill Ich
1661280173
Китай не пускает на свой рынок инородцев. Наша власть платит им той же монетой и не допустит усиления влияния КНР, в какой бы ипостаси они ни пытались тут появиться.
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ySS
1661280387
Вряд ли это правда
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zigbert
1661323514
Хорошо если это случиться. Торпедо нуждается сейчас в финансировании. Китайцы однако не будут зря бросать деньги на ветер.
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ItalianFootball
1661324397
Идиот. 1) Сейчас шейхи в моде. 2) Китайцы клубы покупают и окунают их в бездну кредитов и непонимания футбола в принципе - Интер и Милан не дадут соврать.
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